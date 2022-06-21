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Безробітних в Україні залучатимуть до громадських робіт

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 18:00
Безробітних в Україні залучатимуть до громадських робіт Фото: Денис Шмигаль, прем’єр-міністр (kmu gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Безробітні будуть залучатися до громадських робіт, як розбір завалів чи будівництво захисних споруд, та отримуватимуть за це мінімальну зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету Міністрів.

"Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що місцева влада визначатиме, що саме потрібно буде робити в конкретному регіоні.

Він додав, що держава сплачуватиме мінімальну зарплату кожному залученому до суспільно корисних робіт.

"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати й захищати Батьківщину, або працювати на перемогу й для фронту", - додав він.

Нагадаємо, уряд запускає грантові програми "єРобота", щоб підтримати новостворений бізнес.

Кабмін також виділить гранти для людей, що хочуть перейти в IT.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
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