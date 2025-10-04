RU

Беспилотники над аэропортом Мюнхена оказались военными, - Bild

Фото: беспилотники над аэропортом Мюнхена оказались военными, (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Беспилотники, которые парализовали работу аэропорта Мюнхена вечером 3 октября, оказались военными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Беспилотники, замеченные в пятницу вечером над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами", - отметили неназванные источники изданию.

Сообщается, что именно из-за нескольких разведывательных дронов вчера Мюнхенский аэропорт приостанавливал свою работу.

Аэропорт Мюнхена закрыли поздно вечером из-за появления в его районе неизвестных дронов. Известно, что закрыты были взлетно-посадочные полосы. Всего пришлось отменить около 20 рейсов.

 

Полеты дронов над странами Европы

За последние две недели в Польше, Германии и других странах Европы были зафиксированы многочисленные полеты неизвестных дронов над военными и инфраструктурными объектами.

Так, 9 сентября российские беспилотники залетели в Польшу, а 19 сентября три истребителя МиГ-31 пересекли границу Эстонии и находились в небе над страной более 12 минут. Этот инцидент стал самым серьезным за последние два десятилетия.

27 сентября беспилотники наблюдали в районе авиабазы Эрланд в Норвегии. На этом аэродроме размещено большое количество истребителей F-35, а в последнее время там проходили учения НАТО.

В тот же день дроны уже второй раз заметили в Дании, в частности над аэропортами в Ольборге, Эсбьергзе, Сеннерборге и в районе авиабазы "Скридструп".

В тоже время в компании Ryanair требуют сбивать дроны, угрожающие аэропортам Европы. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири подверг критике лидеров ЕС за неспособность защитить стратегические объекты от атак беспилотников.

