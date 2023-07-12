RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Победа в безопасности. Гарантии от G7 расширят двусторонние договоры с партнерами, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новые гарантии для Украины от "Большой семерки", которые были согласованы на саммите НАТО, будут расширены за счет договоров с партнерами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления по итогам заседания Совета Украина-НАТО.

"Результат саммита в Вильнюсе - это нужный и важный успех для Украины. Гарантии безопасности для Украины на пути к НАТО, мы получили сегодня важный пакет гарантий", - отметил глава государства.

По его словам, сейчас Украина координирует с партнерами по "Большой семерке" гарантии безопасности, которые будут расширены в будущем при помощи договоренностей с основными союзниками.

"Украинская делегация везет домой значительную победу в сфере безопасности для Украины. Это открывает для нас новые возможности по безопасности", - добавил Зеленский.

Новая декларация G7 по Украине

Напомним, сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Это произошло во время саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе.

Согласно договоренностям, G7 обещает долгосрочно поддерживать Украину в сфере безопасности, а также в экономической сфере.

Со всеми деталями декларации можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийG7Гарантии безопасности