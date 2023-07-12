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Безпекова перемога. Гарантії від G7 розширять двосторонні договори з партнерами, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Нові гарантії для України від "Великої сімки", погоджені на саміті НАТО, будуть розширені за рахунок договорів з партнерами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив у ході виступу за підсумками засідання Ради Україна-НАТО.

"Результат саміту у Вільнюсі - це потрібний та важливий успіх для України. Гарантії безпеки для України на шляху до НАТО, ми отримали сьогодні важливий пакет гарантій", - зазначив глава держави.

За його словами, зараз Україна координує з партнерами по "Великій сімці" гарантії безпеки, які будуть розширені в майбутньому за допомогою домовленостей з основними союзниками.

"Українська делегація везе додому значну безпекову перемогу для України. Це відкриває для нас нові безпекові можливості", - додав Зеленський.

Нова декларація G7 по Україні

Нагадаємо, сьогодні лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію про гарантії безпеки для України. Це сталося під час саміту НАТО, який відбувається у Вільнюсі.

Згідно з домовленостями, G7 обіцяє довгостроково підтримувати Україну у сфері безпеки, а також у економічній сфері.

З усіма деталями декларації можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийG7Гарантії безпеки