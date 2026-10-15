ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Не расшатывайте тыл": военные с фронта обратились к организаторам митингов в Киеве

18:52 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Анна Шиканова
"Не расшатывайте тыл": военные с фронта обратились к организаторам митингов в Киеве Военные обратились к организаторам митинга в Киеве (кадр по видео)
Додати як бажане джерело в Google

Военные, которые сейчас защищают Украину на фронте, обратились к организаторам акции протеста в Киеве и попросили не расшатывать ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео, которое записали военные.

Защитники Украины подчеркнули, что устраивать акции протеста, когда страна находится в сложной ситуации, а Киев ежедневно находится под российскими обстрелами - это расшатывать ситуацию изнутри.

Читайте также: В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие: точная локация и количество мест (фото)

Военные, которые сейчас находятся на Донбассе, призвали не сеять хаос в столице.

"Мы здесь на Донбассе держим линию фронта. И последнее, что мы ожидали – это что Киев начнут расшатывать изнутри. Организовывать митинги и сеять хаос. Мы держим фронт – не расшатывайте тыл", - призвали они.

Также защитники Украины подчеркнули, что сейчас нужно либо помогать фронту, либо, по крайней мере, не мешать.

"Наши семьи тоже живут в Киеве. Также регулярно им прилетает. Но это не мешает им помогать фронту. Вы также либо помогайте фронту, либо не мешайте своей дестабилизацией столицы", - сказали защитники.

Это обращение стало ответом на идею некоторых общественных организаций провести митинг возле КГГА против городских властей.

Ранее мы писали о том, что мэр Киева выступил в Верховной Раде и поставил правительству вопрос о защите энергетики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Киев Митинг
Новости
Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня
Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня
Аналитика
Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло