Группа Ермака-Макфола объяснила особенности признания России государством-спонсором терроризма

Международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России разработала пятый документ на тему признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма. В нем эксперты объяснили суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна - спонсор терроризма" (State Sponsor of Terrorism, SST).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Так, в документе приводятся фактические данные, подтверждающие соответствие действий Российской Федерации определению "терроризм". На практике преступления России в Украине фактически больше, чем "спонсирование терроризма", поскольку главным исполнителем этих террористических актов являются российские вооруженные силы, ключевой институт российского государства.

Эксперты отмечают, что госсекретарь США должна признать Российскую Федерацию государством - спонсором терроризма. Аналогичный шаг должно сделать правительство Канады.

Такое признание усилит давление с целью включения России в черный список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Признание также ограничит помощь от Соединенных Штатов и от организаций, членом которых являются США; будет запрещен весь экспорт и продажа оружия; еще больше усилится контроль за экспортом, реэкспортом и передачей товаров двойного использования; будут введены дополнительные финансовые ограничения.

"Присвоение такого статуса России облегчило бы и позволило США наложить вторичные санкции на третьих лиц, совершающих операции с российским государством и субъектами частного сектора. Предоставив РФ статус государства - спонсора терроризма, Соединенные Штаты и их союзники могут наложить финансовые и торговые санкции на любое государство, которое продолжит сотрудничать с Россией. Такая угроза вторичных санкций увеличит вероятность соблюдения существующих санкций, тем самым усилив их эффективность", - утверждают эксперты.

Признание России государством - спонсором терроризма, как указано в документе, привлечет большее глобальное внимание к характеру российского режима и зверств и террора, которые он совершил против невинных украинских граждан. Это позволит увеличить санкционное давление, объем и эффективность мер воздействия на путинский режим.

Отмечается, что при присвоении статуса государства - спонсора терроризма можно добавить исключение, что позволило бы поддерживать связь с российскими дипломатами при продвижении американских национальных интересов.