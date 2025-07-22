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И все со сметанкой. Что на самом деле американцы думают об украинской кухне: честный ответ иностранца

Вторник 22 июля 2025 17:24
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И все со сметанкой. Что на самом деле американцы думают об украинской кухне: честный ответ иностранца Что думают американцы об украинской еде (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Американец Майкл Виллена признается, что после переезда в Украину набрал вес, и считает это лучшим доказательством любви к местной кухне.

В интервью РБК-Украина он рассказал, какие украинские блюда стали его любимыми, а к каким - не привык до сих пор.

Любимые блюда американца

Когда я переехал в Украину, мой вес был 72 килограмма, сейчас я вешу более 80. Это невероятно. Большинство людей наедают пузо в Америке, а я в Украине", - шутит Майкл.

Среди любимых блюд называет классический набор: вареники с картошкой или сыром, борщ, голубцы - и обязательно со сметаной.

Майкл любит сало. Также недавно он попробовал свежину, и это стало для него необычным опытом.

"На моих глазах закололи свинину. Это было страшно. Я думаю, в будущем я буду есть меньше свинины, хотя это очень вкусно", - признается он.

Какие блюда американцу не нравятся

Впрочем, не все украинские блюда пришлись по вкусу с первого раза. Некоторые из них остаются для американца непонятными до сих пор.

"Что я не очень люблю - это холодец. Для меня это странно. И холодник. Это просто странно, но последний раз, когда я ел, понравилось. Возможно, это зависит от того, где я ем", - отмечает он.

Также ему не нравится кровянка - еще один традиционный элемент украинской кухни.

В целом американец признает: украинская кухня ему ближе, чем любая другая.

"Когда в Украине я вижу у кого-то пузо, я вижу удовольствие", - заключает он с улыбкой.

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