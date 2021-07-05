Безос залишив посаду гендиректора Amazon

Засновник компанії Amazon Джефф Безос покинув пост генерального директора корпорації. На цій посаді його змінив колишній глава підрозділу Web Services Енді Джессі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Безос залишиться головою правління компанії.
Безос займає пост глави Amazon з моменту заснування компанії в 1994 році. Яссі приєднався до компанії в 1997 році, очоливши Amazon Web Services.
Відзначимо, що сьогодні компанії Amazon виповнилося 27 років.
"Ми вибрали цю дату, тому що для мене вона значима - це день установи Amazon в 1994 році, рівно 27 років тому", - заявив Безос, коли оголосив про намір піти з посади гендиректора Amazon.
Про те, що Безос покине компанію стало відомо наприкінці травня цього року.
Він зазначав, що має намір більше часу приділяти своїм проектам Bezos Earth Fund для боротьби з кліматичними змінами, космічної компанії Blue Origin, а також видавничому дому The Washington Post і Amazon Day 1 Fund.
Очікується, що Безос стане першим з космічних мільярдерів, хто здійснить космічний політ на своєму кораблі.
20 червня разом з Безосом на борту корабля New Shepard полетять ще троє пасажирів, зокрема, його брат і 82-річна Уоллі Фанк, яка повинна була полетіти в космос ще в 1960-х роках.