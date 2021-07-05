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Безос залишив посаду гендиректора Amazon

Автор: РБК-Україна

Засновник компанії Amazon Джефф Безос покинув пост генерального директора корпорації. На цій посаді його змінив колишній глава підрозділу Web Services Енді Джессі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Безос залишиться головою правління компанії.

Безос займає пост глави Amazon з моменту заснування компанії в 1994 році. Яссі приєднався до компанії в 1997 році, очоливши Amazon Web Services.

Відзначимо, що сьогодні компанії Amazon виповнилося 27 років.

"Ми вибрали цю дату, тому що для мене вона значима - це день установи Amazon в 1994 році, рівно 27 років тому", - заявив Безос, коли оголосив про намір піти з посади гендиректора Amazon.

Про те, що Безос покине компанію стало відомо наприкінці травня цього року.

Він зазначав, що має намір більше часу приділяти своїм проектам Bezos Earth Fund для боротьби з кліматичними змінами, космічної компанії Blue Origin, а також видавничому дому The Washington Post і Amazon Day 1 Fund.

Очікується, що Безос стане першим з космічних мільярдерів, хто здійснить космічний політ на своєму кораблі.

20 червня разом з Безосом на борту корабля New Shepard полетять ще троє пасажирів, зокрема, його брат і 82-річна Уоллі Фанк, яка повинна була полетіти в космос ще в 1960-х роках.

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