Безос залишив посаду гендиректора Amazon

Безос залишиться головою правління компанії.

Безос займає пост глави Amazon з моменту заснування компанії в 1994 році. Яссі приєднався до компанії в 1997 році, очоливши Amazon Web Services.

Відзначимо, що сьогодні компанії Amazon виповнилося 27 років.

"Ми вибрали цю дату, тому що для мене вона значима - це день установи Amazon в 1994 році, рівно 27 років тому", - заявив Безос, коли оголосив про намір піти з посади гендиректора Amazon.