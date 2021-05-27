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Безос покине пост глави Amazon в день народження компанії

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США, Четвер 27 травня 2021 09:37
Безос покине пост глави Amazon в день народження компанії Фото: Джефф Безос (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Стала відома дата, коли генеральний директор і засновник компанії Amazon Джефф Безос покине пост глави компанії. Він піде у відставку 5 липня 2021 року в день народження компанії.

Про це Безос заявив під час щорічних зборів акціонерів компанії, передає CNBC.

"Ми вибрали цю дату, тому що для мене вона значима - це день установи Amazon в 1994 році, рівно 27 років тому", - пояснив Безос.

Після відходу з поста глави компанії Безос стане головою ради директорів і зосередиться на нових продуктах.

Пост генерального директора Amazon займе Енді Яссі, який до цього був главою Amazon Web Services.

"Енді добре відомий всередині компанії і працює в Amazon майже стільки ж, скільки і я. він буде видатним лідером, і я повністю впевнений в ньому", - говорив Безос в лютому, коли стало відомо про те, що він покине посаду СЕО компанії.

Безос займає пост глави Amazon з моменту заснування компанії в 1994 році. Яссі приєднався до компанії в 1997 році, очоливши Amazon Web Services.

Зазначимо, донедавна Безос очолював рейтинг найбагатших людей планети за рейтингом Forbes. Однак на початку тижня у лідери вийшов французький магнат моди Бернар Арно.

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