Найбагатша людина в світі летить в космос: трансляція
Фото: засновник Amazon Джефф Безос відправляється в космос (twitter.com/virgingalactic1)
Сьогодні суборбітальна ракета-"стрибун" New Shepard вперше в історії компанії Blue Origin виводить на космічну висоту капсулу з людьми. У складі екіпажу найбагатша людина світу Джефф Безос.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію на сайті BlueOrigin.com.
Ракета злетить, досягне приблизно 40 км висоти, після чого від неї відокремиться капсула. Якийсь час обидві частини будуть підніматися по інерції до точки апогею, після чого почнуть вільне падіння і зроблять посадку.
У пасажирів буде близько 4 хвилини невагомості, під час польоту вони випробують перевантаження в 3 g, а при посадці - 5,5 g.
Екіпаж:
- голова компанії Blue Origin Джефф Безос;
- його 53-річний брат Марк Безос, фінансист-мільйонер, керуючий Bezos Family Foundation;
- 82-річна екс-інспектор з безпеки польотів Уоллі Фанк, яка 50 років тому пройшла в проект жінок-астронавтів Mercury 13, але через політику NASA в космос не потрапила: програму згорнули;
- 18-річний майбутній студент фізмату Університету Утрехта і початківець пілот Олівер Деем з Нідерландів: він полетить замість аноніма, який вирішив злітати на іншому рейсі. Це син мільярдера, голови інвесткомпанії Somerset Capital Partners.