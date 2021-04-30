Безпека та енергетика: Кулеба розповів про теми майбутньої зустрічі з Блінкеном
Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає Україну. Головними темами майбутнього візиту стане безпека та енергетична сфера.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Перш за все, безумовно, говорити про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я б сказав, що зараз у нас є кілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що ґрунт для візиту Блінкена в Україну "добре підготовлений".
"У нас було дуже багато розмов в принципі. Я не пам'ятаю, щоб в історії України за такий короткий час відбулося так багато контактів з США на всіх рівнях. І президент, і міністр оборони, і Мої контакти, і керівник офісу президента. Тобто грунт дуже добре підготовлена... Ми будемо мати предметну розмову з Державним секретарем", - сказав глава українського МЗС.
Нагадаємо, раніше Блінкен в інтерв'ю американському виданню CBS News заявив, що наступного тижня відвідає Україну. Візит пов'язаний з високою напруженістю відносин України з Росією.
До цього в Білому домі США підтвердили підтримку України, але поки що нічого не говорять про участь у нормандському форматі. У Байдена заявили, що відповісти на це питання можуть в Держдепартаменті США.