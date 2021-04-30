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Безопасность и энергетика: Кулеба рассказал о темах предстоящей встречи с Блинкеном

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 12:32
Безопасность и энергетика: Кулеба рассказал о темах предстоящей встречи с Блинкеном Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Украину. Главными темами предстоящего визита станет безопасность и энергетическая сфера.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Прежде всего, безусловно, говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я бы сказал, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания", - сказал Кулеба.

Он отметил, что почва для визита Блинкена в Украину "хорошо подготовлена".

"У нас было очень много разговоров в принципе. Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. И президент, и министр обороны, и мои контакты, и руководитель Офиса президента. То есть почва очень хорошо подготовлена... Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем", - сказал глава украинского МИД.

Напомним, ранее Блинкен в интервью американскому изданию CBS News заявил, что на следующей неделе посетит Украину. Визит связан с высокой напряженностью отношений Украины с Россией.

До этого в Белом доме США подтвердили поддержку Украины, но пока что ничего не говорят об участии в нормандском формате. У Байдена заявили, что ответить на этот вопрос могут в Госдепартаменте США.

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Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба
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