Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну вже наступного тижня. Цю інформацію підтвердив політик в інтерв'ю в програмі "60 хвилин" на CBS News, яке транслюватиметься в неділю.

В інтерв'ю Блінкен підтвердив, що прилетить в Україну вже наступного тижня. Його візит до Києва пов'язаний з високою напруженістю відносин України з Росією.

Блінкен каже, що президент Росії Володимир Путін відкликав в останні кілька днів частину з більш ніж 100 000 військовослужбовців, яких він зібрав на кордоні з Україною.

"На кордоні з Україною зосереджено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася", - сказав Блінкен.

Він також сказав, що не може стверджувати, що відступ російських військ від українських кордонів гарантує повну безпеку Україні.

"Те, що ми бачили в останні кілька днів (відведення військ, - ред.), це, мабуть, рішення відвести деякі з цих сил, і ми бачили, як деякі з них фактично почали відступати",- сказав він.

Блінкен каже, що наміри Путіна передбачити неможливо.