Блінкен відвідає Україну вже наступного тижня
Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну вже наступного тижня. Цю інформацію підтвердив політик в інтерв'ю в програмі "60 хвилин" на CBS News, яке транслюватиметься в неділю.
Анонс інтерв'ю опублікувало видання CBS News.
В інтерв'ю Блінкен підтвердив, що прилетить в Україну вже наступного тижня. Його візит до Києва пов'язаний з високою напруженістю відносин України з Росією.
Блінкен каже, що президент Росії Володимир Путін відкликав в останні кілька днів частину з більш ніж 100 000 військовослужбовців, яких він зібрав на кордоні з Україною.
"На кордоні з Україною зосереджено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася", - сказав Блінкен.
Він також сказав, що не може стверджувати, що відступ російських військ від українських кордонів гарантує повну безпеку Україні.
"Те, що ми бачили в останні кілька днів (відведення військ, - ред.), це, мабуть, рішення відвести деякі з цих сил, і ми бачили, як деякі з них фактично почали відступати",- сказав він.
Блінкен каже, що наміри Путіна передбачити неможливо.
"Я не можу сказати вам, що ми знаємо наміри Путіна. Є безліч речей, які він міг би зробити або не робити", - говорить Блінкен.
Нагадаємо, Блінкен назвав умову співпраці з Росією. Це стане можливо, якщо РФ не буде загострювати відносини.
Раніше повідомлялося, що Блінкен може приїхати в Україну вже в травні. Про це писали ЗМІ в США.