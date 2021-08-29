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США вийшли на фінальний етап евакуації з Афганістану

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Кабул, Неділя 29 серпня 2021 10:15
США вийшли на фінальний етап евакуації з Афганістану Фото: США вийшли на фінальний етап евакуації з Афганістану (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Американські війська перейшли до фінальної фази евакуації з Афганістану. Більш як тисяча мирних жителів в аеропорту Кабула ще чекають вильоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника західних служб безпеки, дата і час закінчення операції ще не визначені.

"Ми хочемо забезпечити, щоб всі іноземні цивільні особи і ті, хто знаходиться в небезпеці, були евакуйовані сьогодні. Сили почнуть вилітати, як тільки цей процес буде завершено", - йдеться в повідомленні.

Водночас представник радикального руху "Талібан" заявив, що вони готові взяти на себе відповідальність за аеропорт після того, як США закінчить евакуацію.

"Ми чекаємо фінального кивка від американців, щоб забезпечити повний контроль над аеропортом Кабула", - сказав він.

Зазначено, що натовп охочих покинути Афганістан біля воріт аеропорту почав розсіюватися після попередження від уряду США про можливий напад бойовиків.

Нагадаємо, нещодавно посольство США в Афганістані закликало терміново покинути аеропорт Кабула через ймовірні теракти.

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