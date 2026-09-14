Бесплатная защита Windows 11: как правильные настройки блокируют киберугрозы

Windows 11 можно надежно защитить от большинства киберугроз без платного антивируса. Для этого достаточно правильно настроить встроенные инструменты безопасности Microsoft - они уже есть в ОС.
РБК-Украина со ссылкой на BGR разобралось, как это сделать.
Вход через Windows Hello
Использование биометрии (сканирование лица или отпечатка пальца) или PIN-кода значительно безопаснее обычных паролей.
Для активации необходимо перейти в "Настройки" > "Учетные записи" > "Варианты входа", выбрать подходящий способ и подтвердить действие.
Активация брандмауэра
Встроенный файервол фильтрует вредоносный сетевой трафик .
Проверить его работу можно в меню "Настройки" -> "Конфиденциальность и безопасность" -> "Безопасность Windows" -> "Защита сети и брандмауэр", где следует включить переключатели для всех трех типов сетей.
Защита в реальном времени
Встроенный Microsoft Defender мониторит систему на наличие угроз. В разделе "Защита от вирусов и угроз" необходимо убедиться, что включена защита в реальном времени, а также "Контролируемый доступ к папкам" для блокировки вымогательских программ.
Изоляция ядра
Меню "Безопасность устройства" содержит вкладку "Детали изоляции ядра". Включение целостности памяти позволяет запускать подозрительный код в виртуальной среде, изолированной от основной системы.
Привязка аккаунта Microsoft открывает доступ к двухфакторной аутентификации, а также позволяет включить шифрование дисков BitLocker.
В случае угона ноутбука злоумышленники не смогут прочитать данные, даже подключив накопитель к другому ПК.
Кроме того, в разделе "Конфиденциальность и безопасность" следует активировать службу "Поиск моего устройства".
Это позволит определить геопозицию утраченного компьютера через веб-кабинет Microsoft и удаленно заблокировать доступ к нему .