Бесплатная защита Windows 11: как правильные настройки блокируют киберугрозы

Авторизация без паролей и брандмауэр

Вход через Windows Hello

Использование биометрии (сканирование лица или отпечатка пальца) или PIN-кода значительно безопаснее обычных паролей.

Для активации необходимо перейти в "Настройки" > "Учетные записи" > "Варианты входа", выбрать подходящий способ и подтвердить действие.

Активация брандмауэра

Встроенный файервол фильтрует вредоносный сетевой трафик .

Проверить его работу можно в меню "Настройки" -> "Конфиденциальность и безопасность" -> "Безопасность Windows" -> "Защита сети и брандмауэр", где следует включить переключатели для всех трех типов сетей.

Встроенный антивирус и защита системного ядра

Защита в реальном времени

Встроенный Microsoft Defender мониторит систему на наличие угроз. В разделе "Защита от вирусов и угроз" необходимо убедиться, что включена защита в реальном времени, а также "Контролируемый доступ к папкам" для блокировки вымогательских программ.

Изоляция ядра

Меню "Безопасность устройства" содержит вкладку "Детали изоляции ядра". Включение целостности памяти позволяет запускать подозрительный код в виртуальной среде, изолированной от основной системы.

Преимущества учетной записи Microsoft и шифрования

Привязка аккаунта Microsoft открывает доступ к двухфакторной аутентификации, а также позволяет включить шифрование дисков BitLocker.

В случае угона ноутбука злоумышленники не смогут прочитать данные, даже подключив накопитель к другому ПК.

Кроме того, в разделе "Конфиденциальность и безопасность" следует активировать службу "Поиск моего устройства".

Это позволит определить геопозицию утраченного компьютера через веб-кабинет Microsoft и удаленно заблокировать доступ к нему .