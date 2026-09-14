Безкоштовний захист Windows 11: як правильні налаштування блокують кіберзагрози

Windows 11 можна надійно захистити від більшості кіберзагроз без платного антивірусу. Для цього достатньо правильно налаштувати вбудовані інструменти безпеки Microsoft - вони вже є в ОС.
РБК-Україна з посиланням на BGR розібралося, як саме це зробити.
Вхід через Windows Hello
Використання біометрії (сканування обличчя або відбитка пальця) чи PIN-коду є значно безпечнішим за звичайні паролі.
Для активації необхідно перейти у "Налаштування" -> "Облікові записи" -> "Варіанти входу", обрати потрібний спосіб і підтвердити дію.
Активація брандмауера
Вбудований фаєрвол фільтрує шкідливий мережевий трафік.
Перевірити його роботу можна у меню "Налаштування" -> "Конфіденційність і безпека" -> "Безпека Windows" -> "Захист мережі та брандмауер", де слід увімкнути тумблери для всіх трьох типів мереж.
Захист у реальному часі
Вбудований Microsoft Defender моніторить систему на наявність загроз. У розділі "Захист від вірусів та загроз" необхідно переконатися, що увімкнено захист у реальному часі, а також "Контрольований доступ до папок" для блокування здирницьких програм.
Ізоляція ядра
Меню "Безпека пристрою" містить вкладку "Деталі ізоляції ядра". Увімкнення "Цілісності пам'яті" дозволяє запускати підозрілий код у віртуальному середовищі, ізольованому від основної системи.
Прив'язка акаунта Microsoft відкриває доступ до двофакторної автентифікації, а також дає змогу увімкнути шифрування дисків BitLocker.
У разі викрадення ноутбука зловмисники не зможуть прочитати дані, навіть підключивши накопичувач до іншого ПК.
Крім того, у розділі "Конфіденційність і безпека" варто активувати службу "Пошук мого пристрою".
Це дозволить визначити геопозицію втраченого комп'ютера через веб-кабінет Microsoft та дистанційно заблокувати доступ до нього.