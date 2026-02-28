Бесплатный проезд в Вильнюсе будет действовать по новым правилам: как украинцам получить спецкарты

С 1 сентября 2026 года бесплатный проезд в общественном транспорте Вильнюса для украинских беженцев будет доступен только при наличии специальной персонализированной карты.
Для удобства пользователей введен переходный период, который продлится до 31 августа 2026 года. В течение этого времени украинцы смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно независимо от наличия новой карты.
С 1 сентября 2026 года предъявление персонализированной карты станет обязательным условием для бесплатного проезда.
Стоимость изготовления самой карты составит 1,50 евро. Ее можно будет получить уже с 1 марта.
По словам директора компании JUDU (МП "Услуги сообщения") Лореты Левулите-Сташкевичене, этот шаг направлен на помощь беженцам и упрощение их интеграции в городскую жизнь.
"Мы понимаем, что в условиях войны самые большие потребности людей - безопасность и интеграция в повседневную жизнь. Это наш способ помочь и обеспечить, чтобы передвижение по Вильнюсу было легким и доступным для всех", - отметила она.
