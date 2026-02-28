Безкоштовний проїзд у Вільнюсі діятиме за новими правилами: як українцям отримати спецкарти

З 1 вересня 2026 року безкоштовний проїзд у громадському транспорті Вільнюса для українських біженців буде доступний лише за наявності спеціальної персоналізованої карти.
Головне:
Для зручності користувачів запроваджено перехідний період, який триватиме до 31 серпня 2026 року. Протягом цього часу українці зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно незалежно від наявності нової картки.
З 1 вересня 2026 року пред'явлення персоналізованої картки стане обов'язковою умовою для безкоштовного проїзду.
Вартість виготовлення самої картки складе 1,50 євро. Її можна буде отримати вже з 1 березня.
За словами директорки компанії JUDU (МП "Послуги сполучення") Лорети Левуліте-Сташкевічене, цей крок спрямований на допомогу біженцям та спрощення їхньої інтеграції в міське життя.
"Ми розуміємо, що в умовах війни найбільші потреби людей - безпека та інтеграція в повсякденне життя. Це наш спосіб допомогти та забезпечити, щоб пересування по Вільнюсу було легким і доступним для всіх", - зазначила вона.
