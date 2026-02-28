ua en ru
Бесплатный проезд в Вильнюсе будет действовать по новым правилам: как украинцам получить спецкарты

Литва, Суббота 28 февраля 2026 08:00
Бесплатный проезд в Вильнюсе будет действовать по новым правилам: как украинцам получить спецкарты Выдача персонализированных "украинских карт" начнется с 1 марта 2026 года (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 1 сентября 2026 года бесплатный проезд в общественном транспорте Вильнюса для украинских беженцев будет доступен только при наличии специальной персонализированной карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Читайте также: Украинцев ждут не везде: где в Европе поддержка беженцев сейчас наименьшая

Главное:

  • Когда: Выдача карт начнется 1 марта, обязательными они станут с 1 сентября 2026 года.
  • Цена: Стоимость изготовления карты - 1,50 евро.
  • Переходный период: До 31 августа 2026 года украинцы могут ездить бесплатно без карты.

Как будет работать система

Для удобства пользователей введен переходный период, который продлится до 31 августа 2026 года. В течение этого времени украинцы смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно независимо от наличия новой карты.

С 1 сентября 2026 года предъявление персонализированной карты станет обязательным условием для бесплатного проезда.

Стоимость изготовления самой карты составит 1,50 евро. Ее можно будет получить уже с 1 марта.

Поддержка украинцев в Литве

По словам директора компании JUDU (МП "Услуги сообщения") Лореты Левулите-Сташкевичене, этот шаг направлен на помощь беженцам и упрощение их интеграции в городскую жизнь.

"Мы понимаем, что в условиях войны самые большие потребности людей - безопасность и интеграция в повседневную жизнь. Это наш способ помочь и обеспечить, чтобы передвижение по Вильнюсу было легким и доступным для всех", - отметила она.

Читайте также о том, что в начале 2025-го часть украинских беженцев в США оказалась в состоянии правовой неопределенности и даже под риском депортации. Причиной этого стала администрация в Штатах.

Ранее мы писали о том, что в странах Европейского Союза происходит уменьшение размеров социальных выплат для украинцев, а условия для их получения становятся более жесткими.

