Бесплатный проезд для школьников в Одессе: как воспользоваться льготой и какие документы нужны

16:46 13.04.2026 Пн
2 мин
Какой должна быть бумажная справка, чтобы считалась действительной?
aimg Василина Копытко
Ученики будут иметь право на бесплатный проезд до конца действия военного положения (фото: Getty Images)

Ученики одесских школ получили право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота будет действовать в трамваях и троллейбусах до завершения военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет и заявление заместителя начальника МВА Ольги Лозовой.

Главное:

  • Где действует льгота: Весь городской электротранспорт (трамваи и троллейбусы).
  • Срок действия: До конца военного положения.
  • Основание для бесплатного проезда: Цифровой документ в приложении "Мрия" или бумажная справка с фото.

Как подтвердить право на льготу

Для бесплатного проезда ребенку достаточно предъявить один из двух документов:

  • Цифровой "Мрия-ID": В мобильном приложении национальной экосистемы "Мрия". Более 5300 учеников города уже пользуются такими идентификаторами.
  • Бумажная справка: Если школа еще не интегрирована в систему "Мрия", ребенок может показать обычную справку из учебного заведения.

Важно: На бумажной справке обязательно должно быть вклеено фото ребенка, а также указаны ФИО, дата рождения, номер школы и класс.

Что делать, если документов нет

Если школьник еще не имеет ни цифрового ID, ни бумажного подтверждения, родителям необходимо обратиться в администрацию своего учебного заведения. Бумажные справки уже получили более 28,5 тысяч детей.

Процесс цифровизации школ продолжается: 28 заведений Одессы уже полностью работают в системе "Мрия", еще 87 - на стадии подключения.

Приложение "Мрия"

Напомним, что в середине марта в Украине запустили Мрия ID - цифровой аналог ученического билета, который теперь всегда под рукой в смартфоне. Документ автоматически появляется в приложении "Мрия" для учеников тех школ, которые уже присоединились к системе.

В Запорожье и Одессе школьники уже ездят в транспорте по цифровому билету. В других городах услуга заработает после соответствующих решений местных советов.

Опыт Черного моря и защита от дронов. Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности
Опыт Черного моря и защита от дронов. Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности
