Бесплатный проезд для школьников в Одессе: как воспользоваться льготой и какие документы нужны
Ученики одесских школ получили право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота будет действовать в трамваях и троллейбусах до завершения военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет и заявление заместителя начальника МВА Ольги Лозовой.
Главное:
- Где действует льгота: Весь городской электротранспорт (трамваи и троллейбусы).
- Срок действия: До конца военного положения.
- Основание для бесплатного проезда: Цифровой документ в приложении "Мрия" или бумажная справка с фото.
Как подтвердить право на льготу
Для бесплатного проезда ребенку достаточно предъявить один из двух документов:
- Цифровой "Мрия-ID": В мобильном приложении национальной экосистемы "Мрия". Более 5300 учеников города уже пользуются такими идентификаторами.
- Бумажная справка: Если школа еще не интегрирована в систему "Мрия", ребенок может показать обычную справку из учебного заведения.
Важно: На бумажной справке обязательно должно быть вклеено фото ребенка, а также указаны ФИО, дата рождения, номер школы и класс.
Что делать, если документов нет
Если школьник еще не имеет ни цифрового ID, ни бумажного подтверждения, родителям необходимо обратиться в администрацию своего учебного заведения. Бумажные справки уже получили более 28,5 тысяч детей.
Процесс цифровизации школ продолжается: 28 заведений Одессы уже полностью работают в системе "Мрия", еще 87 - на стадии подключения.
Приложение "Мрия"
Напомним, что в середине марта в Украине запустили Мрия ID - цифровой аналог ученического билета, который теперь всегда под рукой в смартфоне. Документ автоматически появляется в приложении "Мрия" для учеников тех школ, которые уже присоединились к системе.
В Запорожье и Одессе школьники уже ездят в транспорте по цифровому билету. В других городах услуга заработает после соответствующих решений местных советов.