Бесплатный проезд в Киеве: Кличко отреагировал на идею Зеленского и напомнил о плане стойкости

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал предложения президента Владимира Зеленского о бесплатном проезде в наземном транспорте столицы и создании резерва автобусов. Он заявил о нехватке водителей и напомнил о задержке принятия плана стойкости города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Виталия Кличко.

Автобусы есть, а водителей нет

Мэр заявил, что перед введением бесплатного проезда и заменой метро автобусами центральные власти должны определить источники финансирования и рассчитать потребность в транспорте и персонале.

"О новой идее центральной власти улучшения для Киева. Имею в виду "бесплатный" проезд. Президент поручил премьеру и программу такого проезда представить (а значит, и найти деньги на нее?), и найти резерв автобусов", - написал Кличко.

Глава столицы отметил, что автобусы для увеличения количества маршрутов у города есть, однако не хватает водителей.

"Начну с резерва. Автобусы, чтобы добавить, у Киева есть. Водителей нет! Может, их, как и электриков, наловит полиция?" - заметил он.

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Отдельно мэр затронул вопрос финансирования бесплатных перевозок.

"И о средствах на "бесплатное". Может, правительство сначала вернет задолженную Киеву за 11 лет субвенцию за бесплатную перевозку льготников? А это уже более 8 млрд грн", - заявил он.

Виталий Кличко также напомнил о задержке с утверждением плана стойкости Киева, который, по его словам, центральная власть блокировала в течение полугода.

"С планом стойкости Киева центральная власть разобралась, удачно заблокировав его на полгода. Теперь взялась за общественный транспорт", - подчеркнул городской голова.

Сколько автобусов нужно для замены метро

По словам Кличко, после остановки электротранспорта город увеличил количество автобусных маршрутов до 129, а количество автобусов на них - до 418. На этих маршрутах работают 685 водителей.

Для полной замены метро на автобусах, по оценке мэра, Киеву нужно 1020 машин.

В настоящее время КП "Киевпасстранс" может дополнительно выпустить на маршруты еще 25 технически исправных автобусов. Однако для этого необходимо не менее 50 водителей категории D.

"Помимо того, что они должны пройти стажировку на маршрутах, предприятие из-за определенного лимита не может забронировать новых водителей", - отметил Кличко.

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Он также напомнил, что общественный транспорт столицы уже бесплатно перевозит более 1 млн пассажиров, имеющих право на льготы. По словам мэра, расходы на такие перевозки должно "обеспечивать" государство.

Инициатива по бесплатному проезду

Как сообщалось, 8 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева и обеспечить достаточный резерв автобусов.

По его словам, глава Кабмина, секретарь СНБО, Министр внутренних дел уже представили варианты резервных транспортных схем для столицы.

Глава государства отметил, что уже прорабатывается необходимое количество транспорта, реорганизация дорожного движения в определённых частях Киева.