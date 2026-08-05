Более 22 млрд на план стойкости. Киев профинансирует большую часть мер, - Кличко

Киев берет на себя повышенные финансовые нагрузки по выполнению плана устойчивости. Доля проектов, которые должна реализовать столица, выросла до более чем 22 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в Telegram мэра Киева Виталия Кличко по результатам заседания СНБО.

Сколько средств выделят на план стойкости Киева

По его словам, общая сумма финансирования работ для Киева изменилась, в том числе из-за включения дополнительных проектов.

"Стоимость работ, возложенных на плечи города достигает более 17 млрд грн. Кроме того, дополнительно в городскую часть плана включены проекты, обусловленные исключительной спецификой столицы", - проинформировал Виталий Кличко.

В частности, это восстановление поврежденных энергообъектов, энергостойкость жилья и социального сектора. Поэтому для Киева сумма финансирования выросла уже до 22 млрд грн.

Он отметил, что Киев согласился взять на себя повышенные финансовые нагрузки, хотя пропорция финансирования была определена как 50/50 - государство/город.

В то же время, общая стоимость мероприятий Плана устойчивости Киева уменьшилась с 67 млрд грн до 37 млрд на основании реальной оценки финансовых и других реально возможных ресурсов, определения перечня приоритетов, а также профессиональной детализации и подготовки проектов к выполнению. В настоящее время общая стоимость составляет 37 млрд грн, сообщил мэр столицы.

По словам Кличко, для реализации плана город уже аккумулировал более 10 млрд грн. Добавлять средства планируется за счет кредитования и перераспределения бюджета города.

Финансирование и перечень работ по плану устойчивости для Киева (инфографика КГГА)

Ключевые направления плана стойкости

Виталий Кличко рассказал о выполнении приоритетных направлений плана.

Уровень выполнения работ по восстановлению поврежденных энергообъектов уже составляет 65%. Город самостоятельно выполняет работы на 16 элементах, а Агентство восстановления - на 26 объектах.

уже составляет 65%. Город самостоятельно выполняет работы на 16 элементах, а Агентство восстановления - на 26 объектах. Увеличивается парк мобильных котельных и генераторов . По поручению правительства столицы передают еще 12 котельных и 10 мощных генераторов.

. По поручению правительства столицы передают еще 12 котельных и 10 мощных генераторов. В План включены проекты энергостойкости жилых домов . Благодаря городским программам уже более 2 000 домов выполнили мероприятия по энергостойкости.

. Благодаря городским программам уже более 2 000 домов выполнили мероприятия по энергостойкости. Мероприятия по развитию когенерации город выполняет самостоятельно. Уже налажено производство 57,6 МВт, а план к концу года - 200 МВт.

город выполняет самостоятельно. Уже налажено производство 57,6 МВт, а план к концу года - 200 МВт. Силами города создается резервное питание водоснабжения.

"Самой сложной частью Плана является построение системы резервного теплоснабжения. В масштабах Киева только замещение ТЭЦ это 2,1 ГВт. Исходя из пропорции 50/50 город законтрактовал оборудование и начал работы на объектах общей мощностью свыше 1000 МВт. Агентство восстановления работает над объектами мощностью 564 МВт", - подчеркнул мэр.