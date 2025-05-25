Киеву не 1500 лет? Эксклюзивное интервью о настоящей истории столицы

Действительно ли Киеву 1500 лет? Почему столицу называют "матерью городов русских" и где на самом деле стояла крепость князей? Ко Дню Киева РБК-Украина расспросило ученую Музея истории Киева Наталью Пинчук о главных мифах, легендах и малоизвестных фактах о рождении города.

Главное:

На холмах или на Подоле возле ​​Днепра? Где на самом деле был древний Киев?

Почему Киев называют "матерью городов русских"?

Нашей столице не 1500 лет. Когда и почему создали этот миф?

Как строили Киев и к какой катастрофе привел советский период?

Что стоит увидеть в Киеве и о каких местах редко знают даже киевляне?

Киев – не только о современности, метро и кафе. Этот город вырастает из глубины веков, из легенд, летописей и остатков старинных стен, которые до сих пор дремлют под нашими ногами. Поэтому ко Дню Киева мы расспросили ведущую научную сотрудницу "Музея истории Киева" Наталью Пинчук о том, где на самом деле скрываются древние корни нашей столицы – и куда стоит идти, чтобы увидеть Киев в его первооснове.

Княжеский город: где рождался Киев

– Где был расположен исторический центр Киева?

– Киев, как и остальные средневековые города, состоял из двух частей – верхней или горы и Подола – нижней, которая тянулась вниз по Днепру. Одни ученые считают, что Киев начался с Подола. Другие исследователи говорят, что верхний город – первое городище. Именно оно упоминается в летописях, и именно со Старокиевской горы, там, где нынешняя усадьба Музея истории Украины, взяла свое начало наша столица.

Подол был торгово-ремесленным посадом древнего Киева. Там располагался крупнейший в среднем Поднепровье порт. Несколько лет назад на Почтовой площади нашли остатки улицы примерно того периода. Будем надеяться, что когда-то там сделают музей и законсервируют остатки древнего города.

Ведущий научный сотрудник "Музея истории Киева" Наталья Пинчук (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Парадным входом в верхний город были Золотые ворота, которые построили в ХІ веке. Есть несколько версий, почему их так назвали. Наиболее вероятная – потому, что Киев равнялся на Константинополь, хотел быть похожим на него. Поэтому название может быть аналогией к константинопольским воротам, так же как и София была названа по аналогии с константинопольским собором.

Вторая теория говорит, что когда-то за въезд в город платили пошлину 1 золотой, но это, скорее, фольклорная версия. Третья – что над воротами была позолоченная церковь, поэтому и Золотые ворота.

Летопись пишет, что Русь и, в частности, Киев святили в реке Почайной – притоке Днепра. По преданию, в XIII веке она якобы исчезла под землей, но на самом деле она сейчас частично закрыта коллектором и единственное место, где выходит на поверхность и ее можно увидеть – в районе современной станции Почайна.

Под землей нашей столицы еще много исторических сокровищ и тайн. Институт археологии НАН проводит сейчас раскопки и в Киеве, и в окрестностях. Поэтому нас ждут открытия.

– Где больше всего сохранилось древних памятников Киева?

– Древний Киев – это София, Лавра, Выдубицкий монастырь, фундамент Десятинной церкви и Золотые ворота. Это ХІ-ХІІ века – времена домонгольского нашествия. Тогда было очень мало каменных сооружений, а деревянные с тех времен сохраниться не могли, как и знаменитый киевский замок.

– Расскажите о нем.

– Киев когда-то входил в состав Литовского княжества, имел определенную автономию. По приказу Великого литовского князя в городе построили замок. В ХIV-ХVІ вв. он стал самым большим фортификационным укреплением на всем среднем Поднепровье и выполнял оборонную функцию – защищал Киев от набегов татар.

На территории замка находился княжеский дворец, затем – дворец киевских воевод. Замок возвели на горе Замковой, которую еще называют Киселевка – от имени последнего воеводы Киселя.

Это был деревянный замок, но с достаточно крепкими сооружениями. Его трижды разрушали. Дважды отстраивали, но когда изобрели артиллерию, он потерял свое значение, потому что не мог противостоять новому оружию.

Остался рисунок того замка и есть много летописных свидетельств, чертежи, описания, воспоминания. Поэтому его смогли реконструировать в виде макета.

Дворец на Замковой горе (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Почему Киев называют "матерью городов русских"?

– Это летописное выражение из "Повести временных лет". Киев был столицей древнерусского государства (его по-разному называют), потому что занимал очень выгодное географическое положение – был на пересечении торговых путей. Один из важнейших – известный путь из варяг в греки, который проходил по Днепру и соединял северные страны с могущественной Византией на юге Европы.

Город был крупным портом на Днепре. Такое расположение дало толчок к развитию как торгово-логистического центра. Потом здесь формируется государство.

– Какие легенды о древнем Киеве вы рассказываете своим посетителям?

– Среди всех легенд – две самые известные. Первая о трех братьях-основателях Кие, Щеке, Хориве и их сестре Лыбидь. Подобные легенды есть и у других народов, вспомните Рим и историю о двух братьях, которые основали город. Но все эти истории имеют под собой определенные основания и не возникают на пустом месте.

Еще одна известная столичная легенда – об Андрее Первозванном, который путешествовал и остановился на киевских склонах, провел здесь ночь, а проснувшись, оглянулся вокруг и сказал – здесь будет большой город и много церквей построит Бог. Сейчас на этом месте Андреевская церковь, которая тоже является символом Киева.

– Иногда можно услышать, что Киев старше Парижа и Лондона. Это так?

– Нет, конечно. Наша столица сформировалась в последней четверти ІХ века. А Париж был заложен еще до нашей эры, Лондон – в первом веке нашей эры.

– А почему же тогда говорят, что Киеву полторы тысячи лет?

– Это советский миф. Авторитетный академик Петр Толочко стал автором "государственного заказа", чтобы выгодная теория превратилась в официальную версию. В основе его утверждения было то, что на Старокиевской горе обнаружили поселение, которое датируют V веком нашей эры. Там действительно нашли керамику и другие ремесленные изделия, есть упоминания об этом поселении в иностранных хрониках, но как город его рассматривать нельзя.

Однако в советские времена очень хотели иметь выдающуюся дату. Тогда из бюджета получили миллион рублей, а решение о 1500-м возрасте Киева приняли на уровне ЮНЕСКО, но оно было политическим. В рамках этого празднования сделали очень многое в городе: реконструировали Золотые ворота, реставрировали Мариинский дворец, открыли наш музей. И этот миф о 1500 лет Киева до сих пор гуляет.

Следы разных эпох: как застраивали Киев на протяжении веков

– В Киеве рядом сосуществуют памятники древнего периода и новейшие сооружения. Как вообще застраивался город?

– Киевская застройка имеет несколько этапов. Прежде всего, это история древнего Киева – Лавра, София, собор Выдубицкого монастыря, остатки Десятинной церкви, Золотые ворота. Затем барокко – ХVIII века сооружения, которые были возведены на территории Лавры и Софии, некоторые церкви, в частности построенные на средства гетмана Мазепы. Это Киево-Могилянская коллегия, мазепинский корпус.

И строительная лихорадка конца XIX и нач. ХХ вв, когда Киев превращается в настоящую европейскую столицу и это все происходило на фоне капиталистического производства. Возводились сооружения нетипичные для тогдашней столичной застройки: банки, биржи, дворцы богачей, музеи, театры, фабрики и промышленное строительство.

Центральные улицы начали мостить брусчаткой только в конце XIX века. Начали с улицы Фундуклеевской, сейчас это Богдана Хмельницкого. Но древняя брусчатка до сих пор лежит возле театра Франко, на остальных участках ее уже заменили.

Майдан Независимости в начале 1900-х годов (фото из открытых источников)

Современный Майдан Независимости (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Что скажете о советском периоде? Как он повлиял на столицу?

– Самая большая трагедия для Киева во времена Союза – когда в 30-х годах уничтожали храмы. Около 70 культовых сооружений разрушили. Наиболее известные – Михайловский Златоверхий, церковь Богородицы Пирогощей, Военный Микильский собор.

Из положительного – строительство метро. Холодная война, которая повлияла на специфику строительства подземки и послужила нам на руку в современной войне. Эти станции, которые были построены первые в советское время – от Вокзальной до Днепра – проектировались с расчетом, что там можно будет спрятаться от ядерного взрыва. Они были самые глубокие, имели гермозатворы, туалеты, источники воды. И в современную войну они стали первым убежищем для многих киевлян.

Строительство метро – было строительством века, хотя многие процессы не были автоматизированы. Например, землю со станции Арсенальной извлекали вручную ведрами. Строители и работники метрополитена были своеобразными героями. Некоторые на этом даже пиарились. Есть известный снимок Павла Тычины с отбойным молотком в подземелье рядом с рабочими. Туда даже водили школьные экскурсии.

Хрущевки – тоже положительное изменение, как бы сейчас о них ни говорили. Все-таки людей переселили туда из коммуналок и бараков.

Майдан Независимости в 1990-е годы (фото из открытых источников)

Современный Майдан Независимости (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Какой исторический район Киева больше всего сейчас страдает от застройки?

– Все. Заповедная часть охватывает почти весь центр Киева, но ведь застройка там ведется. Например, Афанасьевский Яр, улицы Гоголевская и Тургеневская –все застроены-перестроены и от их исторической внешности ничего не осталось.

По правилам, на таких участках должны проводить раскопки, так как когда-то делали на Майдане перед застройкой, хотя и в спешке. А на практике такое вряд ли есть. Если это отдельное сооружение, не определенное как памятник, его могут просто снести, а место застроить. Кстати, сам Майдан часто тоже критикуют, поскольку он не имеет архитектурного ансамбля – каждое сооружение проектировал другой архитектор.

Европейская площадь и начало Крещатика (фото из открытых источников)

Европейская площадь и начало Крешатика (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– По каким улицам стоит прогуляться, чтобы увидеть больше всего старинной застройки?

– Андреевский спуск богат на такую застройку, но он уже "вылизанный". Стоит походить с экскурсоводом по Подолу, даже на Контрактовой площади есть старые постройки. Но это все строилось после большого пожара 1811 года, который уничтожил весь деревянный Подол. Затем его восстанавливали по проекту Уильяма Гесте. Он его разделил на ровные квадраты-кварталы, потому что до этого улицы были кривые и крутые.

На Липках меньше исторической застройки, но там можно увидеть мини-дворцы конца XIX начала ХХ века. А еще – улицы Стрелецкая, Рейтерская и прилегающие к Ярославому валу. До недавнего времени исторической была и Тургеневская.

Крещатик (фото из открытых источников)

Крещатик (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

О столице, символах города и киевлянах

– Когда человек впервые приезжает в Киев, что стоит увидеть?

– София, Лавра, а дальше уже по вкусу. Это могут быть и столичные театры и музеи. Все хотят пройтись по Крещатику. Но все, кто приезжает и хочет стать киевлянином – должны интересоваться историей города.

– О каких достопримечательностях часто не знают даже киевляне?

– У нас некоторые местные иногда даже не выезжают из своего района. Когда мы водили экскурсию по Липкам, то многие киевляне открывали эти места для себя. И таких локаций много. В Киеве есть парк "Кинь грусть", о котором мало кто знает. Когда-то там были дачи богачей, самый известный из них – книгоиздатель Стефан Кульженко. Также там были мастерские столичных художников. Парк создали в 70-х годах прошлого века, но местность известна еще с ХVIII века.

Также киевлянам стоит больше узнавать и о Зверинецких пещерах и Татарке, на некоторых улицах которой вообще нет современной застройки.

Фуникулер (фото из открытых источников)

Фуникулер (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Почему каштаны стали символом столицы?

– Каштаны появились еще в древней Киево-Печерской лавре. Вообще первично сады и парки создавались при монастырях и церквях. Каштаны в Киев могли завести еще в ХѴ веке, некоторые называют даже более ранний период. Известная история о том, что каштанами засадили Бибиковский бульвар (ныне бульвар Шевченко, – Ред.), а тогда их на одну ночь выкорчевали из-за того, что они не нравились Николаю I, – оказалась байкой.

Однако в воспоминаниях и путеводителях есть свидетельства о большом количестве парков в Киеве. С начала XIX века у киевских вельмож были частные сады. Они там даже делали летние кафе, где можно было за небольшие деньги угоститься фруктами, чаем, конфетами.

– А каким был "портрет" киевлянина 100 лет?

– До Второй мировой было много евреев, которые преимущественно жили на Подоле и занимались ремеслами и торговлей, а богатые купцы жили и на Липках, которые считались аристократическим районом. Следует отметить, что в начале ХХ века фиксировали население не по национальности, а по вероисповеданию. Так вот православная громада была самой большой, потом с большим разрывом шли католики и иудеи, а дальше уже другие конфессии.

Подол в начале 1980-х годов (фото из открытых источников)

Современный Подол (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Кто из выдающихся киевлян больше всего приложился к развитию города?

– У нас знаковые персоны Киева представлены на выставке в виде памятников, чтобы подчеркнуть, что память о них почитается и живет в течение длительного времени: Антоний Печерский, Иван Миколайчук, Мария Примаченко, Николай Амосов, Виктор Глушков и многие другие. Да, многие из них не родились в Киеве, но все они здесь люди жили и творили.

– Что еще можно увидеть на этой выставке?

– Это авторская выставка "Насторожи святой Софии". Ее идея – показать многовековое противостояние Украины и России и, как результат этого противостояния, – война. Она не дает готовых ответов, а скорее их ставит.

Выставка начинается с экспонирования фото Софии Киевской, поскольку это тысячелетний символ Украины. Также демонстрируем макет памятника магдебургскому праву – как символа демократии, которая существует с ХѴ века. Здесь представлен герб столицы, который украшал магистрат – на нем покровитель города Архангел Михаил. В экспозиции есть копия Евангелие Остромирово – древний рукописный памятник на украинском языке, как символ духовности нашего народа.

Одна из инсталляций показывает, как трансформировался город во время войны и его жители. Когда-то киевляне делали уют в домах, коллекционируя различные милые безделушки. Сейчас люди много времени вынуждены проводить во время тревог в метро, бомбоубежищах – там дети рисуют рисунки, так создавая условный уют.

Еще одна экспозиция показывает знаменитый киевский кирпич. В начале ХХ века в городе и в окрестностях было много кирпичных заводов, киевский кирпич был визитной картой столицы. Теперь рядом с этим кирпичом мы экспонируем игрушки, которые киевляне приносили на руины разбомбленных домов.

Другая инсталляция показывает, как город проходит декоммунизацию и меняются названия его улиц. По моим наблюдениям, надо где-то с три поколения, чтобы люди перестроились на новый лад и город стал жить с новым мышлением.