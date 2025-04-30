Бесплатное жилье для переселенцев: где искать и как получить (инструкция)

Где ВПЛ могут найти бесплатное жилье

В целом, согласно информации министерства, бесплатный приют для переселенцев в Украине предоставляют:

обычные граждане (физические лица);

заведения частной формы собственности;

учреждения коммунальной формы собственности;

учреждения государственной формы собственности.

Где ВПЛ найти бесплатное жилье (инфографика: mindev.gov.ua)

Больше информации по этому вопросу можно найти на платформе "Там, де вас чекають":

количество имеющихся убежищ в том или ином регионе;

количество свободных мест в имеющихся убежищах;

номера телефонов контакт-центров по вопросам размещения (по каждой области) и т.д.

Информационный дашборд платформы (скриншот: public.tableau.com)

Жилье для переселенцев от физических лиц

Для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Украине государство создало специальный сервис - "Прихисток".

Для того чтобы воспользоваться ресурсом, нужно:

войти на сайт;

нажать "Знайти житло";

выбрать "Україна";

выбрать соответствующий регион;

ввести данные насчет количества человек и состава семьи;

ознакомиться с предложенными объявлениями;

связаться с владельцами жилья.

Еще одну полезную для переселенцев платформу создали волонтеры - сервис "Допомагай", где действует похожий принцип поиска жилья.

Жилье от физических лиц (инфографика: mindev.gov.ua)

Жилье для ВПЛ от местных властей

Если говорить о местной власти, то жилье для переселенцев предоставляют:

областные военные администрации (ОВА);

органы местного самоуправления (ОМС).

"Они обеспечивают внутренне перемещенных лиц бесплатным социальным жильем (в местах компактного поселения - МКП)", - объяснили в Министерстве развития общин и территорий.

Те из переселенцев, которые хотят поселиться в МКП, должны сообщить об этом:

либо ответственным лицам - во время эвакуации;

либо гуманитарному штабу - сразу по прибытию в него;

либо местным властям - воспользовавшись соответствующими горячими линиями.

Жилье от местных властей (инфографика: mindev.gov.ua)

Денежная помощь и компенсация: куда обращаться

Переселенцы по вопросам получения помощи на проживание от государства могут обращаться в любое территориальное управление социальной защиты населения - по месту своего фактического пребывания.

Владельцы жилья, которое предоставляется ВПЛ бесплатно, по вопросам компенсаций за размещение должны обращаться в органы местного самоуправления (пошаговая инструкция доступна на портале "Прихисток").

В завершение украинцам напомнили несколько полезных номеров телефонов:

горячая линия для тех, кто находится в МКП: (096) 058-83-76;

горячая линия Минреинтеграции: 15-48;

горячая линия Уполномоченного по вопросам ВПЛ: (066) 813-62-39.

Куда обращаться, чтобы оформить денежную помощь или компенсацию (инфографика: mindev.gov.ua)