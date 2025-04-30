Бесплатное жилье для переселенцев: где искать и как получить (инструкция)

Полномасштабная война заставляет многих украинцев сменить место жительства. Однако где внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут найти бесплатное жилье и что для этого нужно сделать - знают не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
В целом, согласно информации министерства, бесплатный приют для переселенцев в Украине предоставляют:
Больше информации по этому вопросу можно найти на платформе "Там, де вас чекають":
Для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Украине государство создало специальный сервис - "Прихисток".
Для того чтобы воспользоваться ресурсом, нужно:
Еще одну полезную для переселенцев платформу создали волонтеры - сервис "Допомагай", где действует похожий принцип поиска жилья.
Если говорить о местной власти, то жилье для переселенцев предоставляют:
"Они обеспечивают внутренне перемещенных лиц бесплатным социальным жильем (в местах компактного поселения - МКП)", - объяснили в Министерстве развития общин и территорий.
Те из переселенцев, которые хотят поселиться в МКП, должны сообщить об этом:
Переселенцы по вопросам получения помощи на проживание от государства могут обращаться в любое территориальное управление социальной защиты населения - по месту своего фактического пребывания.
Владельцы жилья, которое предоставляется ВПЛ бесплатно, по вопросам компенсаций за размещение должны обращаться в органы местного самоуправления (пошаговая инструкция доступна на портале "Прихисток").
В завершение украинцам напомнили несколько полезных номеров телефонов:
Напомним, ранее мы рассказывали, почему доступного жилья для ВПЛ в Украине станет больше.
Читайте также, как ВПЛ не потерять выплаты при переезде.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.