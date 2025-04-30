Безкоштовне житло для переселенців: де шукати і як отримати (інструкція)

Повномасштабна війна змушує багатьох українців змінити місце проживання. Однак де внутрішньо-переміщені особи (ВПО) можуть знайти безкоштовне житло та що для цього потрібно зробити - знають не всі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад та територій України.
В цілому, згідно з інформацією міністерства, безкоштовний прихисток для переселенців в Україні надають:
Більше інформації щодо цього питання можна знайти на платформі "Там, де вас чекають":
Для пошуку безкоштовного житла для ВПО в Україні держава створила спеціальний сервіс - "Прихисток".
Для того, щоб скористатись ресурсом, потрібно:
Ще одну корисну для переселенців платформу створили волонтери - сервіс "Допомагай", де діє схожий принцип пошуку житла.
Якщо говорити про місцеву владу, то житло для переселенців надають:
"Вони забезпечують внутрішньо переміщених осіб безкоштовним соціальним житлом (у місцях компактного поселення - МКП)", - пояснили у Міністерстві розвитку громад та територій.
Ті з переселенців, які мають бажання оселитись у МКП, повинні повідомити про це:
Переселенці з питань отримання допомоги на проживання від держави можуть звертатися до будь-якого територіального управління соціального захисту населення - за місцем свого фактичного перебування.
Власники житла, яке надається ВПО безкоштовно, з питань компенсацій за розміщення мають звертатись до органів місцевого самоврядування (покрокова інструкція доступна на порталі "Прихисток").
Насамкінець українцям нагадали кілька корисних номерів телефонів:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому доступного житла для ВПО в Україні стане більше.
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