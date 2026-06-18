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Бесплатное восстановление прав и техпаспорта: в МВД запустили новую льготу из-за войны

11:11 18.06.2026 Чт
2 мин
Сколько времени отводится на восстановление документов?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Сервисный центр МВД (Getty Images)

Украинцы, пережившие российский плен или незаконное лишение свободы в связи с войной, смогут бесплатно восстановить водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По словам министра, воспользоваться правом на бесплатное восстановление документов можно будет один раз в течение года после освобождения из плена или незаконного удержания. Речь идет о восстановлении утраченного водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД.

Документы на автомобили пропавших без вести

Кроме того, правительство урегулировало вопрос, с которым сталкиваются семьи людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В частности, опекуны, назначенные для управления имуществом таких лиц, смогут восстанавливать документы на транспортные средства, зарегистрированные на имя пропавших без вести граждан.

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Речь идет прежде всего о свидетельствах о регистрации транспортного средства. После восстановления документов опекуны будут иметь законное право распоряжаться таким имуществом в интересах владельца.

В МВД подчеркнули, что новые изменения должны помочь гражданам быстрее решать проблемы с документами и защитой имущественных прав во время войны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время военного положения украинцы могут управлять автомобилем с водительским удостоверением, срок действия которого истек, если оно было выдано впервые на два года. Такое упрощение действует до окончания военного положения и еще год после него. В то же время для поездок за границу просроченное водительское удостоверение считается недействительным.

Также мы рассказывали, как в Украине можно проверить подлинность водительского удостоверения. Сделать это только по фотографии или скану невозможно. Онлайн можно проверить наличие документа в реестре, а полностью установить его подлинность поможет экспертиза, в ходе которой специалисты анализируют защитные элементы, голограммы, полиграфию и возможные признаки подделки.

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