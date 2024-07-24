Шанс на родительство. Что нужно знать об искусственном оплодотворении в Украине

В Украине действуют десятки клиник репродуктивных технологий, где дают шанс на родительство парам с бесплодием. Искусственное оплодотворение является довольно популярной практикой.

Как выполняют искусственное оплодотворение в Украине

В 2022 году в мире с помощью репродуктивных технологий родилось 12 млн детей. В Украине есть около 80 клиник такого профиля, что свидетельствует о запросе на такие методы, отмечает Ольга Малюта.

Оплодотворение и культивация эмбрионов происходит в условиях лаборатории, за это время можно провести генетическую диагностику. Эмбрион замораживают и размораживают, возвращают пациентам, когда они готовы к беременности.

"В первый день, когда мы получаем яйцеклетки, мы выполняем оплодотворение, оно может быть двумя способами. Мы получили яйцеклетки, очистили сперму и их смешали. Дали сперматозоидам самим проникнуть через оболочки и оплодотворить", – рассказывает эмбриолог.

Есть другая, стандартная в Украине методика, когда выполняется инъекция сперматозоида внутрь яйцеклетки.

"Это называется ИКСИ. Методом инъекции – очень надежно, потому что эмбриолог вручную контролирует, что он взял только один сперматозоид. С этой инъекцией оплодотворяются яйцеклетки в 90-95% случаев", – отмечает Ольга Малюта.

По украинскому законодательству запрещено подсаживать эмбрионы, если при генетической проверке выявят некий хромосомный синдром, несовместимый с жизнью.

Также в Украине есть законодательное ограничение: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и трансферы эмбрионов не делают женщинам старше 52 лет по этическим вопросам.

Фото: В Украине около 80 клиник по репродуктивным технологиям (gettyimages.com)

Подсаживают ли два эмбриона, если пара хочет двойню

Большинству женщин специалисты рекомендуют подсаживать только по одному эмбриону.

"Из-за того, что в Украине нет регулирования, все зависит от врачей. Многие говорят: "Давайте подсадим два и увеличим шансы, что один приживется". На самом деле, нет. Подсаживаем один - это 50-60%, что наступит беременность. Подсаживаем два – это не 100%, это на самом деле только 60-70%", – объясняет эмбиолог.

В то же время, двойня - это 30-40% рисков как для матери, так и для детей.

"Поэтому некоторые врачи принципиально отказывают, некоторые идут навстречу пациентам. Следует также оценивать рост, вес женщины, общее состояние здоровья", - обращает внимание специалист.

Сколько стоит искусственное оплодотворение

В стоимость ЭКО включают гормональную стимуляцию, получение яйцеклеток, оплодотворение, культивирование эмбрионов, замораживание, размораживание.

"Можно ориентироваться примерно на 120 000 гривен за одну попытку. У меня вопрос к государственным программам, которые выделяют на это только 60 000 гривен. И это, мне кажется, заставляет врачей использовать более дешевые препараты для стимуляции или еще как-то экономить", - отмечает Ольга Малюта.