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Во Львове родилась уникальная двойня: подробности (фото)

Среда 29 января 2025 20:04
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Во Львове родилась уникальная двойня: подробности (фото) Фото: Во Львове родились двойняшки благодаря ВРТ (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Во Львовском областном клиническом перинатальном центре 16 января 2025 года на свет появились Матвей и Юстина - первые в Украине дети, рожденные благодаря государственной программе бесплатного лечения бесплодия. 29 января малышей вместе с мамой выписали домой.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Супруги Ирина и Игорь, учителя из Львовской области, несколько лет пытались стать родителями, но из-за высокой стоимости вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) не могли позволить себе лечение. В марте 2024 года они узнали о возможности бесплатного лечения бесплодия по программе медицинских гарантий (ПМГ). Уже в июне супруги получили долгожданную весть - Ирина беременна двойней.

Лечение бесплодия с помощью ВРТ было включено в программу медицинских гарантий в 2024 году. С тех пор за бесплатными услугами обратились 1994 украинки, и уже 1108 из них забеременели.

Сегодня услуги доступны в 20 медицинских учреждениях Украины. Перечень можно найти на сайте НСЗУ.

Как получить бесплатное лечение бесплодия

В 2025 году на программу предусмотрено более 380 миллионов гривен. Она охватывает один полный цикл лечения в год, если наступает беременность. В случае неудачи - возможен еще один цикл лечения.

Для прохождения лечения нужно:

  • электронное направление от врача,
  • установленный диагноз "Женское бесплодие" или "Мужское бесплодие",
  • обратиться в медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ.

Напомним, после рождения ребенка родители обязательно должны его зарегистрировать. РБК-Украина рассказывало, как, где и в какие сроки это нужно сделать.

Также мы писали, как получить помощь при рождении ребенка. Отметим, в Украине каждая семья может получить финансовую помощь при рождении ребенка. Размер выплат остается фиксированным независимо от того, первый это ребенок или третий.

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Львов Министерство здравоохранения Украины Дети Рождение ребенка
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