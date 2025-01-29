Во Львове родилась уникальная двойня: подробности (фото)

Во Львовском областном клиническом перинатальном центре 16 января 2025 года на свет появились Матвей и Юстина - первые в Украине дети, рожденные благодаря государственной программе бесплатного лечения бесплодия. 29 января малышей вместе с мамой выписали домой.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Супруги Ирина и Игорь, учителя из Львовской области, несколько лет пытались стать родителями, но из-за высокой стоимости вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) не могли позволить себе лечение. В марте 2024 года они узнали о возможности бесплатного лечения бесплодия по программе медицинских гарантий (ПМГ). Уже в июне супруги получили долгожданную весть - Ирина беременна двойней.

Лечение бесплодия с помощью ВРТ было включено в программу медицинских гарантий в 2024 году. С тех пор за бесплатными услугами обратились 1994 украинки, и уже 1108 из них забеременели.

Сегодня услуги доступны в 20 медицинских учреждениях Украины. Перечень можно найти на сайте НСЗУ.

Как получить бесплатное лечение бесплодия

В 2025 году на программу предусмотрено более 380 миллионов гривен. Она охватывает один полный цикл лечения в год, если наступает беременность. В случае неудачи - возможен еще один цикл лечения.

Для прохождения лечения нужно: