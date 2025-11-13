Бесплатное лечение бесплодия: как получить полный курс ЭКО за счет государства

В Украине можно бесплатно лечить бесплодие по программе медицинских гарантий. Полный цикл вспомогательных репродуктивных технологий доступен для женщин и мужчин в учреждениях, которые заключили договор с НСЗУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава .

Бесплодие - это заболевание мужской или женской репродуктивной системы, которое определяется неспособностью забеременеть после 12 и более месяцев регулярных незащищенных половых контактов. По данным ВОЗ, примерно 17,5% взрослого населения мира сталкиваются с этой проблемой - это каждый шестой человек.

Сегодня существуют безопасные и эффективные методы лечения бесплодия как у мужчин, так и у женщин, которые значительно повышают шансы на беременность.

Когда стоит обращаться к врачу

Консультация врача рекомендуется, если беременность не наступает более года. Женщинам старше 35 лет стоит обращаться раньше - после шести месяцев попыток. К причинам для раннего обращения относятся:

нерегулярная, болезненная или отсутствующая менструация;

перенесенные проблемы с фертильностью, эндометриоз, воспалительные заболевания органов малого таза;

прохождение химиотерапии, облучения или лечения рака.

Мужчинам следует обращаться при:

уменьшении количества эякулянта или изменениях его характеристик;

заболеваниях яичек или предстательной железы, перенесенных ИППП;

лечении рака;

варикоцеле или нетипичном размере яичек;

проблемах с зачатием в прошлом;

случаях бесплодия в семье.

Лечение бесплодия по государственным программам

С 2024 года в Украине действует пакет бесплатных услуг по программе медицинских гарантий "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО/in vitro)". Программа включает полный цикл лечения: от консультации до эмбриотрансфера.

К услугам, предоставляемым бесплатно, входят:

оценка результатов обследований и консультация;

медикаментозная стимуляция яичников;

забор яйцеклеток и спермы и подготовка к оплодотворению;

оплодотворение и культивирование эмбрионов;

эмбриотрансфер;

контроль состояния пациентки до наступления беременности;

ультразвуковое исследование;

подбор и коррекция схем лечения и лекарственных средств;

при необходимости - преимплантационная медико-генетическая диагностика эмбриона.

Как воспользоваться бесплатными услугами

Обращение к акушеру-гинекологу. Женщина может посетить любое учреждение, которое заключило договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по пакету амбулаторной помощи. Направление не требуется. Врач проведет обследование и при необходимости направит пациентку к другим специалистам - терапевту, кардиологу, невропатологу, эндокринологу и т.д.

Дополнительные процедуры и стационарное лечение. Если необходимы дополнительные диагностические обследования или стационарное лечение, пациентку направляют в специализированные многопрофильные учреждения или перинатальные центры, где оказывают бесплатную помощь в рамках соответствующих пакетов НСЗУ.

Мультидисциплинарный консилиум После завершения обследования женщину направляют на консилиум, который принимает решение о показаниях к ЭКО и наличии противопоказаний.

Пациентка имеет право выбирать заведение, где будет получать услугу, среди тех, которые заключили договор с НСЗУ. Перечень доступных клиник можно найти на сайте Национальной службы здоровья Украины.