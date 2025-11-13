ua en ru
Бесплатное лечение бесплодия: как получить полный курс ЭКО за счет государства

Четверг 13 ноября 2025 06:40
UA EN RU
Бесплатное лечение бесплодия: как получить полный курс ЭКО за счет государства Фото: Планирование беременности в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине можно бесплатно лечить бесплодие по программе медицинских гарантий. Полный цикл вспомогательных репродуктивных технологий доступен для женщин и мужчин в учреждениях, которые заключили договор с НСЗУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

Бесплодие - это заболевание мужской или женской репродуктивной системы, которое определяется неспособностью забеременеть после 12 и более месяцев регулярных незащищенных половых контактов. По данным ВОЗ, примерно 17,5% взрослого населения мира сталкиваются с этой проблемой - это каждый шестой человек.

Сегодня существуют безопасные и эффективные методы лечения бесплодия как у мужчин, так и у женщин, которые значительно повышают шансы на беременность.

Когда стоит обращаться к врачу

Консультация врача рекомендуется, если беременность не наступает более года. Женщинам старше 35 лет стоит обращаться раньше - после шести месяцев попыток. К причинам для раннего обращения относятся:

  • нерегулярная, болезненная или отсутствующая менструация;
  • перенесенные проблемы с фертильностью, эндометриоз, воспалительные заболевания органов малого таза;
  • прохождение химиотерапии, облучения или лечения рака.

Мужчинам следует обращаться при:

  • уменьшении количества эякулянта или изменениях его характеристик;
  • заболеваниях яичек или предстательной железы, перенесенных ИППП;
  • лечении рака;
  • варикоцеле или нетипичном размере яичек;
  • проблемах с зачатием в прошлом;
  • случаях бесплодия в семье.

Лечение бесплодия по государственным программам

С 2024 года в Украине действует пакет бесплатных услуг по программе медицинских гарантий "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО/in vitro)". Программа включает полный цикл лечения: от консультации до эмбриотрансфера.

К услугам, предоставляемым бесплатно, входят:

  • оценка результатов обследований и консультация;
  • медикаментозная стимуляция яичников;
  • забор яйцеклеток и спермы и подготовка к оплодотворению;
  • оплодотворение и культивирование эмбрионов;
  • эмбриотрансфер;
  • контроль состояния пациентки до наступления беременности;
  • ультразвуковое исследование;
  • подбор и коррекция схем лечения и лекарственных средств;
  • при необходимости - преимплантационная медико-генетическая диагностика эмбриона.

Как воспользоваться бесплатными услугами

Обращение к акушеру-гинекологу. Женщина может посетить любое учреждение, которое заключило договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по пакету амбулаторной помощи. Направление не требуется. Врач проведет обследование и при необходимости направит пациентку к другим специалистам - терапевту, кардиологу, невропатологу, эндокринологу и т.д.

Дополнительные процедуры и стационарное лечение. Если необходимы дополнительные диагностические обследования или стационарное лечение, пациентку направляют в специализированные многопрофильные учреждения или перинатальные центры, где оказывают бесплатную помощь в рамках соответствующих пакетов НСЗУ.

Мультидисциплинарный консилиум После завершения обследования женщину направляют на консилиум, который принимает решение о показаниях к ЭКО и наличии противопоказаний.

Пациентка имеет право выбирать заведение, где будет получать услугу, среди тех, которые заключили договор с НСЗУ. Перечень доступных клиник можно найти на сайте Национальной службы здоровья Украины.

Напомним, зимой нынешнего года во Львовской области родились первые в Украине дети, зачатые благодаря государственной программе бесплатного лечения бесплодия. Программа ВРТ в рамках медицинских гарантий действует с 2024 года, услуги доступны в 20 медучреждениях Украины.

РБК-Украина ранее рассказывало, что в Украине действуют около 80 клиник репродуктивных технологий, где пары с бесплодием могут воспользоваться искусственным оплодотворением. Процедура предусматривает оплодотворение яйцеклеток в лаборатории, генетическую диагностику и подсадку эмбрионов.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

