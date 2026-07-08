Бесплатное питание для всех школьников: что изменится в Украине с 1 сентября

Главное: Реформа для миллионов: С 1 сентября 2026 года государственная программа бесплатного горячего питания охватит всех учащихся коммунальных школ с 1 по 11 (12) класс.

С 1 сентября 2026 года государственная программа бесплатного горячего питания охватит всех учащихся коммунальных школ с 1 по 11 (12) класс. Масштабное финансирование: На реализацию программы дополнительно направят 7,4 миллиарда гривен субвенции.

На реализацию программы дополнительно направят 7,4 миллиарда гривен субвенции. Тарифы на одного ученика: Государство будет финансировать одноразовое горячее питание из расчета 50 гривен в день для начальной школы и 60 гривен в день для учащихся базового и профильного среднего образования.

Государство будет финансировать одноразовое горячее питание из расчета 50 гривен в день для начальной школы и 60 гривен в день для учащихся базового и профильного среднего образования. Гибкость во время тревог: Если мест в столовой не хватит, дети смогут обедать в учебных кабинетах, актовых залах или прямо в укрытии во время воздушной тревоги.

Если мест в столовой не хватит, дети смогут обедать в учебных кабинетах, актовых залах или прямо в укрытии во время воздушной тревоги. Модернизация пищеблоков: В Украине уже обновлено около 20% школьных столовых.

Бесплатное питание для 3 миллионов детей

Кабинет министров принял решение о расширении государственной программы бесплатного горячего питания. Она охватит всех учеников коммунальных школ с 1 по 11 (12) класс, обучающихся очно или в смешанном формате.

По данным МОН, речь идет примерно о 3 миллионах школьников.

Для реализации программы в сентябре-ноябре 2026 года государство дополнительно направит местным бюджетам более 7,4 миллиарда гривен субвенции.

"Государство заблаговременно направляет общинам нужный финансовый ресурс, чтобы с 1 сентября бесплатное горячее питание стало доступным для всех учащихся коммунальных школ, которые учатся очно или в смешанном формате", - отметил министр образования и науки Оксен Лесной.

Сколько средств выделят на одного ученика

Государство будет финансировать стоимость одноразового горячего питания из расчета:

50 гривен в день - для учеников начальной школы;

- для учеников начальной школы; 60 гривен в день - для учеников базового и профильного среднего образования.

Такой подход будет действовать во всех общинах, независимо от региона и модели организации питания.

Исключением станут отдельные прифронтовые области, где действует поддержка Всемирной продовольственной программы ООН. Там питание учеников начальных классов будет финансироваться по смешанной схеме: 35 гривен будет обеспечивать государственная субвенция, еще 15 гривен - программа Всемирной продовольственной программы ООН.

В МОН объяснили, что во время распределения средств учитывали количество учеников очно или в смешанном формате, количество учебных дней, коэффициент посещаемости, стоимость питания и модель его организации в каждой общине.

Где смогут питаться школьники

Одновременно правительство обновило правила организации школьного питания на период военного положения.

Если мест в столовой недостаточно, ученики смогут питаться не только в столовой, но и в других помещениях школы. В частности это могут быть учебные кабинеты, рекреационные зоны, актовые залы, а также укрытия во время воздушной тревоги.

При этом в МОН отмечают, что требования к безопасности и качеству питания остаются неизменными. Использовать альтернативные помещения разрешено только при соблюдении санитарных требований: графика питания, возможности помыть руки, надлежащей уборки и проветривания помещений, безопасной транспортировки готовых блюд и правильного обращения с пищевыми продуктами.

Как изменить систему школьного питания

В министерстве сообщили, что изменения также предполагают системный мониторинг организации питания, который поможет более точно планировать финансирование и учитывать реальные потребности общин.

Кроме того, при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI) разрабатываются цифровые инструменты, которые должны помочь снизить цены на продукты и стоимость услуг по питанию в школах.

По данным МОН, уже модернизировано около 20% школьных пищеблоков от общей потребности. За средства государственной субвенции обновили 157 пищеблоков, еще 84 проекта находятся на этапе реализации. Более 1500 школьных столовых модернизировались за счет местных бюджетов и поддержки международных партнеров.