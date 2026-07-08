Бесплатное питание для всех школьников: что изменится в Украине с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года все ученики коммунальных школ, которые учатся очно или в смешанном формате, будут получать бесплатное горячее питание.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
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Кабинет министров принял решение о расширении государственной программы бесплатного горячего питания. Она охватит всех учеников коммунальных школ с 1 по 11 (12) класс, обучающихся очно или в смешанном формате.
По данным МОН, речь идет примерно о 3 миллионах школьников.
Для реализации программы в сентябре-ноябре 2026 года государство дополнительно направит местным бюджетам более 7,4 миллиарда гривен субвенции.
"Государство заблаговременно направляет общинам нужный финансовый ресурс, чтобы с 1 сентября бесплатное горячее питание стало доступным для всех учащихся коммунальных школ, которые учатся очно или в смешанном формате", - отметил министр образования и науки Оксен Лесной.
Государство будет финансировать стоимость одноразового горячего питания из расчета:
Такой подход будет действовать во всех общинах, независимо от региона и модели организации питания.
Исключением станут отдельные прифронтовые области, где действует поддержка Всемирной продовольственной программы ООН. Там питание учеников начальных классов будет финансироваться по смешанной схеме: 35 гривен будет обеспечивать государственная субвенция, еще 15 гривен - программа Всемирной продовольственной программы ООН.
В МОН объяснили, что во время распределения средств учитывали количество учеников очно или в смешанном формате, количество учебных дней, коэффициент посещаемости, стоимость питания и модель его организации в каждой общине.
Одновременно правительство обновило правила организации школьного питания на период военного положения.
Если мест в столовой недостаточно, ученики смогут питаться не только в столовой, но и в других помещениях школы. В частности это могут быть учебные кабинеты, рекреационные зоны, актовые залы, а также укрытия во время воздушной тревоги.
При этом в МОН отмечают, что требования к безопасности и качеству питания остаются неизменными. Использовать альтернативные помещения разрешено только при соблюдении санитарных требований: графика питания, возможности помыть руки, надлежащей уборки и проветривания помещений, безопасной транспортировки готовых блюд и правильного обращения с пищевыми продуктами.
В министерстве сообщили, что изменения также предполагают системный мониторинг организации питания, который поможет более точно планировать финансирование и учитывать реальные потребности общин.
Кроме того, при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI) разрабатываются цифровые инструменты, которые должны помочь снизить цены на продукты и стоимость услуг по питанию в школах.
По данным МОН, уже модернизировано около 20% школьных пищеблоков от общей потребности. За средства государственной субвенции обновили 157 пищеблоков, еще 84 проекта находятся на этапе реализации. Более 1500 школьных столовых модернизировались за счет местных бюджетов и поддержки международных партнеров.
Напомним, в Украине продолжается реформа школьного питания. Сейчас бесплатные горячие обеды получают ученики 1-4 классов и школьники из прифронтовых регионов, а с 1 сентября 2026 года программу планируют расширить. Реформа также предусматривает модернизацию пищеблоков, строительство фабрик-кухонь, подготовку школьных поваров по новым стандартам и введение здоровых пищевых привычек в школах.