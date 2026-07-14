Бесплатное образование и стипендия: в КПИ объявили новый набор для ветеранов
В КПИ имени Игоря Сикорского начали набор на второй поток "Ветеранской магистратуры". Ветераны и ветеранки смогут бесплатно получить инженерное образование в сфере протезирования и реабилитации, а также получать ежемесячную стипендию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КПИ.
Главное:
- Бесплатное образование: Ветераны и ветеранки смогут бесплатно получить востребованную профессию в области протезирования и реабилитации.
- Направления подготовки: Студенты будут изучать 3D-сканирование, 3D-моделирование, аддитивное производство и проектирование инженерных решений для людей с ампутациями.
- Стипендия и жилье: Участникам полностью покрывают стоимость обучения за счет грантов, они будут получать стипендию и им предоставят комнаты в общежитии.
- Вступительный курс: Перед началом магистратуры все кандидаты пройдут месячный ознакомительный курс, который поможет овладеть базовыми инженерными навыками и оценить будущую профессию.
- Кто и пока может подать заявку: Программа рассчитана на ветеранов со статусом УБД, уже имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра по любой специальности.
Какие специальности могут выбрать ветераны
Второй набор "Ветеранской магистратуры" продлится на 2026-2027 учебный год. Программа будет реализована в КПИ имени Игоря Сикорского в рамках проекта "Будущее системы протезирования в Украине" при финансовой поддержке украинской IT-компании appflame и при содействии фонда Genesis for Ukraine.
Участники уже этой осенью смогут начать обучение по специальностям:
- "Биомедицинская инженерия";
- "Прикладная механика".
Программа объединяет обучение с практикой в современных лабораториях, где студенты будут работать с технологиями протезирования, ортезирования и реабилитационной инженерии.
Обучение, стипендия и общежитие
Организаторы отмечают, что участникам будут полностью покрывать стоимость обучения за счет грантовой поддержки.
Кроме того, студенты будут получать ежемесячную стипендию от компании appflame. При необходимости им также предоставят места в общежитии КПИ с улучшенными условиями проживания.
Перед поступлением на магистратуру все кандидаты будут проходить месячный ознакомительный курс "Передовые технологии прикладной механики и биомедицинской инженерии". Он поможет получить базовые практические навыки и ознакомиться с будущей профессией.
После этого обучение на магистратуре будет длиться полтора года. Студенты будут овладевать 3D-сканированием, 3D-моделированием, аддитивным производством, проектированием и созданием инженерных решений для сферы протезирования.
Студенты будут изучать протезирование (фото: КПИ)
Почему программу запускают второй раз
Первый набор стартовал в 2025 году. Тогда 29 ветеранов и ветеранок прошли ознакомительный курс, а еще 33 поступили на магистратуру .
Как отметила глава фонда Genesis for Ukraine Анастасия Кладова, за время реализации проекта в университете уже удалось создать доступные места для обучения и проживания, обновить материально-техническую базу и наладить партнерства.
Для кого открыт набор
Подать заявку могут ветераны и ветеранки, которые:
- имеют статус участника боевых действий;
- получили степень бакалавра, специалиста или магистра по любой специальности.
Прием заявок продлится до 27 июля.
Организаторы отмечают, что программа призвана помочь ветеранам получить новую профессию и развивать украинскую систему протезирования. Благодаря собственному опыту они лучше понимают потребности людей, которые проходят реабилитацию после ампутаций, и работать над созданием современных инженерных решений для них.
Напомним, в Украине стартовал набор на программу развития профессиональных навыков TVET в рамках проекта REMARKET. Ветераны, внутренне перемещенные лица и другие представители уязвимых категорий могут бесплатно или с частичной компенсацией пройти переподготовку или повысить квалификацию по востребованным на рынке труда профессиям.
РБК-Украина также рассказывало, что в Украине действует государственная программа ваучеров на обучение, которая позволяет ветеранам, ВПЛ, людям с инвалидностью и гражданам в возрасте 45+ бесплатно овладеть новой профессией или повысить квалификацию. Государство компенсирует стоимость обучения до 33 280 гривен, а воспользоваться ваучером можно в любом лицензированном учебном заведении.