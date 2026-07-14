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Бесплатное образование и стипендия: в КПИ объявили новый набор для ветеранов

13:41 14.07.2026 Вт
3 мин
Какие специальности можно выбрать?
aimg Татьяна Веремеева
Бесплатное образование и стипендия: в КПИ объявили новый набор для ветеранов Фото: В КПИ ветераны смогут бесплатно изучать протезирование и реабилитацию (КПИ)
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В КПИ имени Игоря Сикорского начали набор на второй поток "Ветеранской магистратуры". Ветераны и ветеранки смогут бесплатно получить инженерное образование в сфере протезирования и реабилитации, а также получать ежемесячную стипендию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КПИ.

Главное:

  • Бесплатное образование: Ветераны и ветеранки смогут бесплатно получить востребованную профессию в области протезирования и реабилитации.
  • Направления подготовки: Студенты будут изучать 3D-сканирование, 3D-моделирование, аддитивное производство и проектирование инженерных решений для людей с ампутациями.
  • Стипендия и жилье: Участникам полностью покрывают стоимость обучения за счет грантов, они будут получать стипендию и им предоставят комнаты в общежитии.
  • Вступительный курс: Перед началом магистратуры все кандидаты пройдут месячный ознакомительный курс, который поможет овладеть базовыми инженерными навыками и оценить будущую профессию.
  • Кто и пока может подать заявку: Программа рассчитана на ветеранов со статусом УБД, уже имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра по любой специальности.

Какие специальности могут выбрать ветераны

Второй набор "Ветеранской магистратуры" продлится на 2026-2027 учебный год. Программа будет реализована в КПИ имени Игоря Сикорского в рамках проекта "Будущее системы протезирования в Украине" при финансовой поддержке украинской IT-компании appflame и при содействии фонда Genesis for Ukraine.

Участники уже этой осенью смогут начать обучение по специальностям:

  • "Биомедицинская инженерия";
  • "Прикладная механика".

Программа объединяет обучение с практикой в современных лабораториях, где студенты будут работать с технологиями протезирования, ортезирования и реабилитационной инженерии.

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Обучение, стипендия и общежитие

Организаторы отмечают, что участникам будут полностью покрывать стоимость обучения за счет грантовой поддержки.

Кроме того, студенты будут получать ежемесячную стипендию от компании appflame. При необходимости им также предоставят места в общежитии КПИ с улучшенными условиями проживания.

Перед поступлением на магистратуру все кандидаты будут проходить месячный ознакомительный курс "Передовые технологии прикладной механики и биомедицинской инженерии". Он поможет получить базовые практические навыки и ознакомиться с будущей профессией.

После этого обучение на магистратуре будет длиться полтора года. Студенты будут овладевать 3D-сканированием, 3D-моделированием, аддитивным производством, проектированием и созданием инженерных решений для сферы протезирования.

Бесплатное образование и стипендия: в КПИ объявили новый набор для ветеранов
Студенты будут изучать протезирование (фото: КПИ)

Почему программу запускают второй раз

Первый набор стартовал в 2025 году. Тогда 29 ветеранов и ветеранок прошли ознакомительный курс, а еще 33 поступили на магистратуру .

Как отметила глава фонда Genesis for Ukraine Анастасия Кладова, за время реализации проекта в университете уже удалось создать доступные места для обучения и проживания, обновить материально-техническую базу и наладить партнерства.

Для кого открыт набор

Подать заявку могут ветераны и ветеранки, которые:

  • имеют статус участника боевых действий;
  • получили степень бакалавра, специалиста или магистра по любой специальности.

Прием заявок продлится до 27 июля.

Организаторы отмечают, что программа призвана помочь ветеранам получить новую профессию и развивать украинскую систему протезирования. Благодаря собственному опыту они лучше понимают потребности людей, которые проходят реабилитацию после ампутаций, и работать над созданием современных инженерных решений для них.

Напомним, в Украине стартовал набор на программу развития профессиональных навыков TVET в рамках проекта REMARKET. Ветераны, внутренне перемещенные лица и другие представители уязвимых категорий могут бесплатно или с частичной компенсацией пройти переподготовку или повысить квалификацию по востребованным на рынке труда профессиям.

РБК-Украина также рассказывало, что в Украине действует государственная программа ваучеров на обучение, которая позволяет ветеранам, ВПЛ, людям с инвалидностью и гражданам в возрасте 45+ бесплатно овладеть новой профессией или повысить квалификацию. Государство компенсирует стоимость обучения до 33 280 гривен, а воспользоваться ваучером можно в любом лицензированном учебном заведении.

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