Безнаказанности не будет. В ЕС заявили о важном решении по трибуналу для России

"Завтра мы также дадим окончательное политическое согласие на начало создания трибунала (для России - ред.) за преступления агрессии. Безнаказанности не будет", - подчеркнула Каллас.

Она добавила, что России придется отвечать за совершенные преступления. Также ответственность понесут лица, которые развязали войну против Украины.

Также глава дипломатии ЕС добавила, что те, кто действительно поддерживают мир, не могут стоять завтра, 9 мая, рядом с российским диктатором Владимиром Путиным, который начал полномасштабную войну против Украины.

"Те, кто по-настоящему поддерживает мир, завтра должны быть в Украине, а не в Москве", - отметила Каллас.