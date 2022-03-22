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Українці в Польщі зможуть обміняти готівкові гривні на злоті, - НБУ

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Україна, Вівторок 22 березня 2022 18:03
Українці в Польщі зможуть обміняти готівкові гривні на злоті, - НБУ Фото: Гривні в Польщі можна буде обміняти на злоті майже за офіційним курсом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України та Національний банк Польщі уклали угоду, що дасть можливість українцям, які перебувають у Польщі, обмінювати українські гривні на польські злоті. Угода набирає чинності з 25 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, з цього дня українці можуть звернутися до окремих відділень банків Польщі для обміну готівкової гривні на польські злоті. Курс обміну буде максимально наближеним до офіційного.

За цим механізмом повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну особу. Польські банки прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети не прийматимуться для обміну).

За даними прес-служби, Національний банк Польщі купуватиме у комерційних банків Польщі готівкову гривню, отриману в результаті продажу громадянами України, для подальшого обміну з Національним банком України за тим самим курсом.

Для допомоги українцям НБУ готовий викупити у Національного банку Польщі готівкову гривню на суму до 10 млрд гривень.

"Завдяки угоді, яку ми уклали з Національним банком Польщі, українці зможуть обміняти наявну в них готівкову гривню в польських банках, щоб мати змогу задовольнити свої життєві потреби. Ми вдячні нашим польським колегам за цей гуманний крок, який ще більше зміцнює партнерство між нашими народами", - сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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