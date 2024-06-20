"Без повестки пошел в ТЦК": Клименко рассказал, что его сын мобилизовался в армию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД в интервью Радио Свобода .

"Мой сын, когда ему исполнилось 27 лет в феврале, он сразу мобилизовался. Самостоятельно без повестки он пошел в ТЦК", - рассказал Клименко.

По его словам, это произошло еще до принятия нового закона о мобилизации.

"Мы еще не знали, какие будут изменения в правилах медицинского отбора. Он готовился к этому, честно говоря, ему трудно было из этой свободной жизни более-менее переходить в эту жизнь, в которую он сейчас попал", - добавил министр.