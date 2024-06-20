ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Без повістки пішов у ТЦК": Клименко розповів, що його син мобілізувався до армії

Четвер 20 червня 2024 22:20
UA EN RU
"Без повістки пішов у ТЦК": Клименко розповів, що його син мобілізувався до армії Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

27-річний син міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка добровільно мобілізувався до лав Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Мій син, коли йому виповнилось 27 років у лютому, він одразу мобілізувався. Самостійно, без повістки він пішов у ТЦК", - розповів Клименко.

За його словами, це сталося ще до прийняття нового закону про мобілізацію.

"Ми ще не знали, які будуть зміни в правилах медичного відбору. Він готувався до цього, чесно кажучи, йому важко було з цього вільного життя більш-менш переходити в це життя, в яке він зараз попав", - додав міністр.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Зокрема, документ зобов'язав військовозобов'язаних українців оновити свої дані протягом 60 днів.

За словами президента Володимира Зеленського, мобілізація в Україні збільшилася після того, як закон набув чинності.

Нещодавно повідомлялося, що в Україні у травні мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні пів року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Клименко Мобілізація в Україні
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України