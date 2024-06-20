"Без повістки пішов у ТЦК": Клименко розповів, що його син мобілізувався до армії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС в інтерв'ю Радіо Свобода .

"Мій син, коли йому виповнилось 27 років у лютому, він одразу мобілізувався. Самостійно, без повістки він пішов у ТЦК", - розповів Клименко.

За його словами, це сталося ще до прийняття нового закону про мобілізацію.

"Ми ще не знали, які будуть зміни в правилах медичного відбору. Він готувався до цього, чесно кажучи, йому важко було з цього вільного життя більш-менш переходити в це життя, в яке він зараз попав", - додав міністр.