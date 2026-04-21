"Имеют только украденное имя": как ГУР и Могилянка будут изучать российское общество
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) вместе с Главным управлением разведки (ГУР) реализуют проект "Российские студии", целью которого является глубокое изучение российского общества, экономики и политических процессов.
Президент НаУКМА Сергей Квит в интервью РБК-Украина рассказал о сотрудничестве с ГУР и изучении врага.
Главное:
- Проект с разведкой: НаУКМА совместно с ГУР реализуют "Российские студии" для глубокого исследования общества, экономики и политики РФ.
- Новый формат: Кроме сертификатной программы, со следующего года заработает магистратура и аналитический центр.
- Международная поддержка: К инициативе привлечены университеты США (Джорджтаун), Чехии (Карлов университет), Германии и Франции.
- Цель: Формирование профессионального понимания процессов во враждебном государстве для разработки стратегий и информирования западных партнеров.
- Оценка врага: Сергей Квит отметил, что российская политическая культура не имеет опыта демократии, а общество находится в иллюзорной медиареальности.
- Идентичность: По мнению президента Могилянки, Россия присвоила чужую историю и территорию, имея лишь "историю империи и украденное имя".
Что предусматривает проект с разведкой
По словам президента НаУКМА, сейчас уже действует сертификатная программа "Российские студии", созданная по инициативе кафедры международных отношений. Она реализуется в сотрудничестве ГУР.
"Со следующего учебного года заработает соответствующая магистерская программа, также мы будем развивать нашу работу в формате аналитического центра", - отметил Квит.
К проекту также привлечены международные партнеры, в частности Джорджтаунский университет, Карлов университет, ряд немецких университетов, а также планируется сотрудничество с французскими учреждениями.
Почему важно "знать врага"
Квит подчеркнул, что "Русские студии" - это не продолжение советской "советологии", а принципиально другой подход.
"Мы должны знать своего врага. Нам нужно понимать, что происходит в экономике врага, идентифицировать процессы в российском обществе и медиа", - пояснил он.
Речь идет также об исследовании феномена российской политической идентичности и распространении этого понимания среди международных партнеров. Среди касательных инициатив Квит назвал фактчекинговую организацию StopFake и аналитический центр "Школа политической аналитики".
Как в Украине оценивают российское общество
Президент Могилянки подчеркнул, что российское общество не является однородным, а его политическая культура существенно отличается от украинской.
"Между украинской и российской политическими культурами существует драматическое различие, настоящая бездна", - сказал он.
По его словам, российский социум исторически не имел опыта демократического устройства, что влияет на его способность к изменениям.
Отдельно Квит обратил внимание на информационную среду в России.
"Российское общество живет в фейковой медиа реальности, не понимает, для чего нужны свобода слова, критическое мышление и самоуправление, не имеет ни собственной истории, ни территории", - заявил он.
Он добавил, что, по его мнению, россияне "имеют только историю империи, территорию империи и украденное имя".
РБК-Украина также писало, что по словам Сергея Квита, война не является главной причиной, почему украинские школьники не возвращаются из-за границы - она лишь на четвертом месте, тогда как ключевые факторы связаны с условиями жизни, образованием и социализацией молодежи.
Ранее Сергей Квит рассказывал в интервью РБК-Украина о проблемах украинского образования: снижение уровня знаний учеников из-за войны и дистанционки, дискуссии вокруг НМТ, массовый выезд молодежи за границу и необходимость создать условия для ее возвращения.