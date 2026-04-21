Главная » Жизнь » Образование

"Имеют только украденное имя": как ГУР и Могилянка будут изучать российское общество

11:49 21.04.2026 Вт
3 мин
Сергей Квит объяснил разницу между политическими культурами Украины и РФ
Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова
Фото: В Могилянке изучают российское общество (Getty Images)

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) вместе с Главным управлением разведки (ГУР) реализуют проект "Российские студии", целью которого является глубокое изучение российского общества, экономики и политических процессов.

Президент НаУКМА Сергей Квит в интервью РБК-Украина рассказал о сотрудничестве с ГУР и изучении врага.

Читайте также: Тайные операции ГУР: Украина дважды успешно запустила ракеты в космос во время войны

Главное:

  • Проект с разведкой: НаУКМА совместно с ГУР реализуют "Российские студии" для глубокого исследования общества, экономики и политики РФ.
  • Новый формат: Кроме сертификатной программы, со следующего года заработает магистратура и аналитический центр.
  • Международная поддержка: К инициативе привлечены университеты США (Джорджтаун), Чехии (Карлов университет), Германии и Франции.
  • Цель: Формирование профессионального понимания процессов во враждебном государстве для разработки стратегий и информирования западных партнеров.
  • Оценка врага: Сергей Квит отметил, что российская политическая культура не имеет опыта демократии, а общество находится в иллюзорной медиареальности.
  • Идентичность: По мнению президента Могилянки, Россия присвоила чужую историю и территорию, имея лишь "историю империи и украденное имя".

Что предусматривает проект с разведкой

По словам президента НаУКМА, сейчас уже действует сертификатная программа "Российские студии", созданная по инициативе кафедры международных отношений. Она реализуется в сотрудничестве ГУР.

"Со следующего учебного года заработает соответствующая магистерская программа, также мы будем развивать нашу работу в формате аналитического центра", - отметил Квит.

К проекту также привлечены международные партнеры, в частности Джорджтаунский университет, Карлов университет, ряд немецких университетов, а также планируется сотрудничество с французскими учреждениями.

Почему важно "знать врага"

Квит подчеркнул, что "Русские студии" - это не продолжение советской "советологии", а принципиально другой подход.

"Мы должны знать своего врага. Нам нужно понимать, что происходит в экономике врага, идентифицировать процессы в российском обществе и медиа", - пояснил он.

Речь идет также об исследовании феномена российской политической идентичности и распространении этого понимания среди международных партнеров. Среди касательных инициатив Квит назвал фактчекинговую организацию StopFake и аналитический центр "Школа политической аналитики".

Как в Украине оценивают российское общество

Президент Могилянки подчеркнул, что российское общество не является однородным, а его политическая культура существенно отличается от украинской.

"Между украинской и российской политическими культурами существует драматическое различие, настоящая бездна", - сказал он.

По его словам, российский социум исторически не имел опыта демократического устройства, что влияет на его способность к изменениям.

Отдельно Квит обратил внимание на информационную среду в России.

"Российское общество живет в фейковой медиа реальности, не понимает, для чего нужны свобода слова, критическое мышление и самоуправление, не имеет ни собственной истории, ни территории", - заявил он.

Он добавил, что, по его мнению, россияне "имеют только историю империи, территорию империи и украденное имя".

РБК-Украина также писало, что по словам Сергея Квита, война не является главной причиной, почему украинские школьники не возвращаются из-за границы - она лишь на четвертом месте, тогда как ключевые факторы связаны с условиями жизни, образованием и социализацией молодежи.

Ранее Сергей Квит рассказывал в интервью РБК-Украина о проблемах украинского образования: снижение уровня знаний учеников из-за войны и дистанционки, дискуссии вокруг НМТ, массовый выезд молодежи за границу и необходимость создать условия для ее возвращения.

Неожиданная деталь в телефоне ликвидированного стрелка в Киеве помогла полиции, - глава МВД
