Армия Израиля ликвидировала очередного командира "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира "Хезболлы" Джалала Мустафу Харири. Он был командиром группировки в районе Кана на юге Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа.

Операция прошла по указанию Северного командования израильской армии.

Харири в должности командира отвечал за планирование и осуществление большого количества террористических атак против Израиля из района Кана в северном Ливане. Вместе с ним были ликвидированы террористы "Хезболлы", ответственные за артиллерийские удары и запуски противотанковых ракет из этого района.

В ЦАХАЛ отметили, что их ликвидация является дополнительным ударом по террористической организации "Хезболла".

В целом, по состоянию на вторую половину дня 16 октября, территорию Израиля пересекли около 90 снарядов, выпущенных ливанскими террористами.