Бейл вирішив залишитися в "Реалі" після відходу Роналду і Зідана

Гарет не піде з мадридського клубу

Півзахисник "Реала" Гарет Бейл має намір залишитися в мадридському клубі. Про це повідомляє AS.

Валлійська футболіст прийняв дане рішення після того як клуб покинув нападник Кріштіану Роналду. Крім того, у Гарета були непрості відносини із Зінедіном Зіданом, який покинув пост головного тренера в кінці травня.

Раніше повідомлялося, що на 28-річного Бейла претендує "Манчестер Юнайтед". Валлієць виступає за "Реал" з 2013 року. Термін його контракту з клубом закінчується в 2022 році.

Бейл був визнаний кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів, відзначившись в ньому дублем у ворота "Ліверпуля".

Нагадаємо, раніше повідомлялося що нападник "Тоттенхема" і збірної Англії Гарі Кейн може продовжити кар'єру в мадридському "Реалі" і замінити в ньому лідера атаки Кріштіану Роналду.