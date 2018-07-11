Бэйл решил остаться в "Реале" после ухода Роналду и Зидана

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Полузащитник "Реала" Гарет Бейл намерен остаться в мадридском клубе. Об этом сообщает AS.

Валлийский футболист принял данное решение после того как клуб покинул нападающий Криштиану Роналду, а также главный тренер Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что на 28-летнего Бейла претендует "Манчестер Юнайтед". Валлиец выступает за "Реал" с 2013 года. Срок его контракта с клубом истекает в 2022 году.

Зидан покинул пост главного тренера мадридцев 31 мая. Под его руководством команда трижды подряд выиграла Лигу чемпионов, дважды стала победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, по разу выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.

Роналду, выступавший за "Реал" с 2009 года, перешел в "Ювентус" за 100 млн евро, подписав контракт на четыре года. Всего в составе "Королевского клуба" 33-летний португалец провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 451 голом, выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира. В составе национальной сборной Роналду в 2016 году стал чемпионом Европы.