Кейн може замінити Роналду в "Реалі"

Мадридський клуб відмовився від ідеї покупки Неймара

Нападник "Тоттенхема" і збірної Англії Гаррі Кейн може продовжити кар'єру в мадридському "Реалі". Про це інформує Marca.

Мадридці шукають заміну лідеру атаки Кріштіану Роналду, який оголосив про відхід з клубу і близький до переходу в "Ювентус".

За інформацією видання, клуб пильно спостерігав за Неймаром на чемпіонаті світу-2018, проте "вершкові" залишилися незадоволені його виступом у складі збірної Бразилії, тому в підсумку змінили пріоритети.

Кандидатом на перехід в "Реал" міг би стати Роберт Левандовський, але він невдало провів ЧС-2018, не забивши жодного м'яча. Ще одні варіантом для посилення атаки міг би стати форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку, але його кандидатуру "королівський клуб" поки не розглядає.

Раніше президент "шпор" Деніел Леві неодноразово заявляв, що не продасть Кейна ні за які гроші.

У минулому сезоні Кейн забив 41 гол в 48 матчах у всіх турнірах. На чемпіонаті світу-2018 він відзначився 6 голами в 4 матчах.