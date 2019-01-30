Безсмертний подав документи у ЦВК

Фото: Роман Безсмертний (РБК-Україна)

Безсмертний балотується як самовисуванець

Роман Безсмертний 30 січня подав документи у Центральну виборчу комісію (ЦВК) про реєстрацію кандидатом на пост президента України. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Безсмертний особисто прийшов до ЦВК і подав заяву про висунення в порядку самовисування.

"Я вам сказав про закон про політичні партії. На момент, коли він писався в 1995 році, це було давно. На сьогоднішній день це, на жаль, не може забезпечити всі суспільні процеси. Ми з вами знаходимося у ЦВК. Ви знаєте, хто автор цього закону? Безсмертний. Першого закону. Так само як і цей закон їх треба оживляти до умов сьогодення", - повідомив він.

Говорячи про передвиборчу програму Безсмертний заявив, що запропонує провести інституційні зміни в Україні.

"Треба робити конструктивні зміни. Ви знаєте, що всі ці місяці я об'їжджав Україну з ідеєю будівництва великої України. Йдеться про інституційні зміни у формуванні державної моделі, яка діє в Україні. Мова не йде просто про зміну інституційних основ української держави для того, щоб ці інституційні речі можна було розгорнути в повноваження для обслуговування суспільства ", - додав він.

Нагадаємо, раніше Краснолиманський міський суд Донецької області роз'яснив українцям, як звернутися з позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку.

На 29 січня документи y Центральну виборчу комісію про реєстрацію кандидатами на пост президента подали 46 осіб.