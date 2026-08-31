Бессент встретился с россиянами, чтобы обсудить мирный план Трампа по Украине, - СМИ
Министр финансов США Скотт Бессент проводит встречу с российской делегацией. Они обсуждают урегулирование войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Fox Business Эдварда Лоуренса.
По его словам, встреча проходит на полях саммита G20.
"Министр (Бессент - ред.) продвигает 28-пунктный план мира президента Трампа по Украине", - добавил Лоуренс.
Мирный план Трампа
Напомним, мирный план президента США Дональда Трампа для Украины и России был обнародован еще в прошлом году.
В 28 пунктах, которые предлагал Вашингтон, содержались неприемлемые для Украины идеи.
В частности, согласно американскому плану, Украина должна вывести из Донецкой области всех своих солдат. В то же время, как сказано в документе, Крым, Донецк и Луганск будут признаны "де-факто российскими", в том числе и Соединенными Штатами.
Также в США предлагали заморозить боевые действия в Херсонской и Запорожской областях.
Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно подчеркивал, что Украина не будет "дарить" свои территории России.
При этом, как писал Институт изучения войны (ISW), с начала полномасштабной войны российское руководство определяло 15 дедлайнов для оккупации Донбасса и ни один из них не был выполнен.