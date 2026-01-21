ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Бессент резко прошелся по Европе: покупка российской нефти питает войну Путина

США, Среда 21 января 2026 11:13
UA EN RU
Бессент резко прошелся по Европе: покупка российской нефти питает войну Путина Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Министр финансов США Скотт Бессент на фоне тарифных угроз президента Дональда Трампа Евросоюзу раскритиковал Европу за разрешение на построение "Северного потока-2" и покупку российских энергоресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бессента, которого цитирует британское издание The Guardian.

Бессент раскритиковал европейские страны за то, что в свое время они позволили России построить нефтепровод "Северный поток-2". Также он подверг ЕС критике за покупку российских энергоресурсов, в том числе нефти.

По словам американского министра, недальновидность Европы позволила российскому диктатору Владимиру Путину создать военный бюджет и финансировать свою войну против Украины.

Высказался Бессент также по вопросу торговых соглашений. По его словам, Европа, мол, сначала должна разрушить торговые барьеры внутри себя, а потом уже - внешние торговые барьеры.

"Европа - это регуляторное болото, построенное на бюрократии и наслоении правил, ограничивающих экономическую активность", - добавил он.

Отметим, что Трамп начал использовать тарифы в контексте своих попыток присоединить Гренландию к США. Недавно он объявил, что с 1 февраля для ряда европейских государств, которые поддерживают Данию в споре за Гренландию, будет введена 10% пошлина на все товары, которая возрастет до 25% в июне.

После этого анонса ряд европейских лидеров выступили с соответствующими заявлениями, в которых было сказано, что они готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы Трампа. Во Франции заявили, что Трамп с помощью введения тарифов для европейских стран пытается ослабить и подчинить Европу.

Кроме этого, в Евросоюзе планируют остановить реализацию торгового соглашения между блоком и Соединенными Штатами. Также в планах Европы - ослабить поддержку доллара США и ввести против Соединенных Штатов контрпошлины.

Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это означает для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Соединенные Штаты Америки Скотт Бессент
Новости
Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 100 дронами: как отработала ПВО
Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 100 дронами: как отработала ПВО
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка