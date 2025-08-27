Бессент против немедленной конфискации замороженных активов РФ: в чем причина

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что замороженные российские активы необходимо и дальше использовать как рычаг в переговорах с Москвой.

"По поводу замороженных российских активов: я думаю, это часть переговоров с президентом Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.). Поэтому я не считаю, что мы должны сразу их конфисковать. Это важный рычаг в процессе переговоров", - заявил Бессент.

При этом он не исключил, что часть таких активов или полностью все могут пойти на восстановление Украины.

Министр финансов также добавил, что США нужна более серьезная помощь от европейских партнеров в вопросе санкционного давления на Россию. По словам Бессента, Европа не выразила желание присоединиться к потенциальным вторичным тарифам против РФ. Из всех членов G7 готовность к таким мерам выразила только Канада.

"США не должны нести это бремя в одиночку. Эта война у них под боком. У них есть прямой интерес завершить ее - так же, как у нас. Конечно, только президент Трамп реально добился продвижения в этом вопросе, и американцы не должны нести все тяготы одни. Так что 400 с лишним миллионов человек в ЕС, которые хотят, чтобы это закончилось, тоже должны быть частью решения", - отметил он.