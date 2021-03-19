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Суд відмовився випустити Стерненка з СІЗО

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 19 березня 2021 17:55
Суд відмовився випустити Стерненка з СІЗО Фото: Сергій Стерненко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Приморський суд Одеси сьогодні, 19 березня, розглянув клопотання адвокатів активіста Сергія Стерненка щодо його звільнення з СІЗО. Суд відмовився звільнити активіста з-під варти.

Про це йшлося на засіданні суду.

Сторона захисту просила суд звільнити Стерненка з СІЗО на підставі статті 206 КПК України, яка передбачає, що кожен слідчий суддя зобов’язаний звільнити особу, яка перебуває під вартою на підставі вироку, який не набрав законної сили.

Однак суд не побачив підстав для звільнення Стерненка з-під варти. Тому активіст залишиться в СІЗО.

Оголошення рішення щодо клопотання Сергія Стерненка щодо його негайного звільнення з СІЗО

Posted by Sternenko on Friday, March 19, 2021

Стерненка взяли під варту після того, як Приморський суд Одеси визнав його винним у справі про викрадення людини у 2015 році. Активіста засудили до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наразі триває розгляд ще одної справи щодо Стерненка, в рамках якої його підозрюють в умисному вбивстві людини. Це справа про напад на активіста, в результаті якого один з нападників загинув від поранення ножем.

Додамо, наприкінці лютого у Києві відбулася акція на підтримку Стерненка. Учасники акції вимагали звільнити активіста з під варти. Протестувальники закидали будівлю Офісу генпрокурора фаєрами.

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