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Безпольотна зона над Україною змусить Путіна взяти паузу, - Єрмак

Автор: Ілона Свиридова

Введення безпольотної зони над Україною через вторгнення Росії може стати серйозною ескалацією і привести до прямого конфлікту за участю НАТО. Але вона так само може змусити президента РФ Володимира Путіна взяти паузу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю глави Офісу президента Андрія Єрмака для NYT.

"Ми закликаємо Захід ввести безпольотну зону над Україною. Ми розуміємо, що це буде серйозною ескалацією війни і може призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією. Безпольотна зона, принаймні, змусила б пана Путіна взяти паузу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що питання безпольотної зони над Україною піднімалося, але союзники погодилися, що літаків НАТО не повинно бути в її повітряному просторі.

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НАТОАндрій ЄрмакВійна Росії проти України