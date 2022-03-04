Бесполетная зона над Украиной заставит Путина взять паузу, - Ермак

Введение бесполетной зоны над Украиной из-за вторжения России может стать серьезной эскалацией и привести к прямому конфликту с участием НАТО. Но она так же может заставить президента РФ Владимира Путина взять паузу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью главы Офиса президента Андрея Ермака для NYT .

"Мы призываем Запад ввести бесполетную зону над Украиной. Мы понимаем, что это будет серьезной эскалацией войны и может привести к прямому конфликту между НАТО и Россией. Бесполетная зона, по крайней мере, заставила бы Путина взять паузу", - отметил он.

Как отметил Ермак, Россия не остановится на Украине, потому НАТО потенциально все равно может быть втянуто в конфликт с РФ. В то же время, как добавил глава ОП, украинская армия сейчас сдерживает российских оккупантов, но ВСУ нужно оружие против танков и авиации.

"Россияне недооценили нашу решимость, и мы пока сдерживаем их. Но пока мы разговариваем, колонна российских войск и техники длиной 40 миль приближается к Киеву. Нам сейчас нужно противотанковое и зенитное оружие и другие боеприпасы, которые доставляют нашим храбрым воинам", - Ермак.