UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Бесполетная зона над Украиной заставит Путина взять паузу, - Ермак

Автор: Илона Свиридова

Введение бесполетной зоны над Украиной из-за вторжения России может стать серьезной эскалацией и привести к прямому конфликту с участием НАТО. Но она так же может заставить президента РФ Владимира Путина взять паузу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью главы Офиса президента Андрея Ермака для NYT.

"Мы призываем Запад ввести бесполетную зону над Украиной. Мы понимаем, что это будет серьезной эскалацией войны и может привести к прямому конфликту между НАТО и Россией. Бесполетная зона, по крайней мере, заставила бы Путина взять паузу", - отметил он.

Как отметил Ермак, Россия не остановится на Украине, потому НАТО потенциально все равно может быть втянуто в конфликт с РФ. В то же время, как добавил глава ОП, украинская армия сейчас сдерживает российских оккупантов, но ВСУ нужно оружие против танков и авиации.

"Россияне недооценили нашу решимость, и мы пока сдерживаем их. Но пока мы разговариваем, колонна российских войск и техники длиной 40 миль приближается к Киеву. Нам сейчас нужно противотанковое и зенитное оружие и другие боеприпасы, которые доставляют нашим храбрым воинам", - Ермак.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос бесполетной зоны над Украиной поднимался, но союзники согласились, что самолетов НАТО не должно быть в ее воздушном пространстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОАндрей ЕрмакВойна России против Украины