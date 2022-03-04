Столтенберг про безпольотну зону: літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив рішення альянсу щодо безпольотної зони над Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ Єнса Столтенберга.
"Це питання піднімалося на засіданні, але союзники погодилися, що не повинно бути літаків НАТО у повітряному просторі України, або військ НАТО на території України", – заявив Столтенберг.
Можливість запровадження зони раніше анонсував очільник іспанського МЗС Хосе Мануель Альбарес. У коментарі місцевій пресі він оголосив питання актуальним для порядку денного НАТО в п'ятницю.
Натомість Столтенберг закликав Путіна припинити агресію в Україні. Крім того, генсек альянсу зізнався, що чекає на ще більші руйнування внаслідок агресії у найближчі дні.
До слова, Кремль відкинув ідею прямих перемовин Путіна та Зеленського щодо припинення війни.
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