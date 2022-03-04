ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Столтенберг про безпольотну зону: літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 04 березня 2022 15:12
Столтенберг про безпольотну зону: літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України Фото: Єнс Столтенберг (twitter.com/jensstoltenberg)
Автор: Антон Федорців

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив рішення альянсу щодо безпольотної зони над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ Єнса Столтенберга.

"Це питання піднімалося на засіданні, але союзники погодилися, що не повинно бути літаків НАТО у повітряному просторі України, або військ НАТО на території України", – заявив Столтенберг.

Можливість запровадження зони раніше анонсував очільник іспанського МЗС Хосе Мануель Альбарес. У коментарі місцевій пресі він оголосив питання актуальним для порядку денного НАТО в п'ятницю.

Натомість Столтенберг закликав Путіна припинити агресію в Україні. Крім того, генсек альянсу зізнався, що чекає на ще більші руйнування внаслідок агресії у найближчі дні.

До слова, Кремль відкинув ідею прямих перемовин Путіна та Зеленського щодо припинення війни.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг Вторгнення Росії до України
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна