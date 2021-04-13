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Дубай переходить на безпілотні таксі. Закупівля почнеться в 2023 році

Новость на русском → Дубай, Вівторок 13 квітня 2021 13:47
Дубай переходить на безпілотні таксі. Закупівля почнеться в 2023 році Фото: шаттл американської компанії Cruise (getcruise com)
Автор: РБК-Україна

З 2023 року Дубай (ОАЕ) почне переходити на безпілотні таксі. Поставки таких автомобілів буде здійснювати американська компанія Cruise - підрозділ General Motors.

Про це у Twitter повідомив наслідний принц Дубая Хамдан бін Мохаммед бін Рашид аль-Мактум.

За його словами, до 2030 року Cruise поставить до Дубаю 4 000 безпілотних шатлів Origin, а перші поставки почнуться вже в 2023 році. Передбачається, що до 2030 року на частку безпілотних автомобілів буде припадати 25% усіх поїздок.

Зазначимо, Cruise було засновано в 2013 році, а в 2016 її викупив General Motors. На сьогодні компанія тестує безпілотні електромобілі в США, першим містом з сервісом безпілотних таксі буде Сан-Франциско.

Нагадаємо, минулого року перший вільний політ здійснило повітряне таксі компанії Airbus Helicopters. CityAirbus здатний доставляти повітрям чотирьох осіб і переміщатися зі швидкістю 120 км/ч. Париж спробує запустити проект, щоб забезпечити його роботу вже до Олімпійських ігор 2024 року.

Також повідомлялося, що японський виробник автомобілів Toyota має намір вкласти 500 млн доларів в компанію Uber в рамках проекту з розробки безпілотних автомобілів.

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