Дубай переходить на безпілотні таксі. Закупівля почнеться в 2023 році

З 2023 року Дубай (ОАЕ) почне переходити на безпілотні таксі . Поставки таких автомобілів буде здійснювати американська компанія Cruise - підрозділ General Motors.

За його словами, до 2030 року Cruise поставить до Дубаю 4 000 безпілотних шатлів Origin, а перші поставки почнуться вже в 2023 році. Передбачається, що до 2030 року на частку безпілотних автомобілів буде припадати 25% усіх поїздок.

Зазначимо, Cruise було засновано в 2013 році, а в 2016 її викупив General Motors. На сьогодні компанія тестує безпілотні електромобілі в США, першим містом з сервісом безпілотних таксі буде Сан-Франциско.