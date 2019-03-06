Безпілотник ВПС США провів семигодинну розвідку біля Донбасу

Фото: розвідувальний безпілотник ВПС США RQ-4B(airforce com)

Безпілотник кілька разів наближався до російських кордонів

Стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B Global Hawk сім годин моніторив ситуацію на Донбасі 6 березня. Про це йдеться на платформі Liveuamap.

Повідомляється, що безпілотник кілька разів наближався до російських кордонів.

Безпілотник ВПС США вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, і протягом близько семи годин починаючи з 08:17 за київським часом вів розвідку вздовж лінії розмежування в Донбасі.

Фото: маршрут безпілотника (liveuamap.com)

Нагадаємо, також 1 березня американський розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk здійснював політ поблизу окупованій частині Донбасу.

Раніше, 25 січня, літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, який призначений для проведення радіоелектронної розвідки та спостереження, провів політ в акваторії Чорного моря.

Після цього Петро Порошенко і Курт Волкер обговорили військову присутність США в Чорному морі. Зокрема, Волкер зазначив, що США стоять на твердій позиції підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.