ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Безпілотник ВПС США провів семигодинну розвідку біля Донбасу

Новини » Політика    06.03.2019 - 17:04
Безпілотник ВПС США провів семигодинну розвідку біля Донбасу
Фото: розвідувальний безпілотник ВПС США RQ-4B(airforce com)

Безпілотник кілька разів наближався до російських кордонів

Стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B Global Hawk сім годин моніторив ситуацію на Донбасі 6 березня. Про це йдеться на платформі Liveuamap.

Повідомляється, що безпілотник кілька разів наближався до російських кордонів.

Безпілотник ВПС США вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, і протягом близько семи годин починаючи з 08:17 за київським часом вів розвідку вздовж лінії розмежування в Донбасі.

Безпілотник ВПС США провів семигодинну розвідку біля ДонбасуФото: маршрут безпілотника (liveuamap.com)

Нагадаємо, також 1 березня американський розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk здійснював політ поблизу окупованій частині Донбасу.

Раніше, 25 січня, літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, який призначений для проведення радіоелектронної розвідки та спостереження, провів політ в акваторії Чорного моря.

Після цього Петро Порошенко і Курт Волкер обговорили військову присутність США в Чорному морі. Зокрема, Волкер зазначив, що США стоять на твердій позиції підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Бойовики на Донбасі обстріляли піротехніків та ремонтні бригади Полторак обговорив з замдержсекретаря США впровадження оборонної реформи
Новини України ДонецькСполучені Штати АмерикиДонбасбеспилотникмониторинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся